Citynuokkarista saa entistä enemmän tietoa

LOIMAAN kaupungin nuorisopalvelut on avannut Mistäs tiedät? -tieto- ja neuvontapisteen Citynuokkarin toiseen kerrokseen.

Ensimmäisen pistekuukauden aikana järjestetään teemapäiviä, jolloin paikalla vierailee eri alojen asiantuntijoita. Aiheina ovat muiden muassa koulutus, kesätyöt ja kansainvälisyys.

Torstaina 9. helmikuuta palvelupisteessä esitellään Loimaan koulutusmahdollisuuksia. Pisteellä ovat tavattavissa evankelisen kansanopiston, lukion ja ammattiopiston sekä oppisopimustoimiston edustajat. Aihe on ajankohtainen, sillä kevään yhteishaku ammatilliseen koulutukseen ja lukioihin käynnistyy hiihtolomaviikolla.

TIETO- JA NEUVONTAPISTE jää pysyväksi, kun kaupungin nuorisotyöntekijät muuttavat toimistonsa Kunnantalosta Citynuokkarin yläkertaan. Syyt siirtymiseen ovat asiakaslähtöisyys ja synergia, nuorisosihteeri Pirkko Suhonen, nuoriso-ohjaaja Anu Haapanen ja hanketyöntekijä Kirsi Hurmerinta kertovat.

– Muuton myötä saamme nuoriso-ohjaajat ja etsivän nuorisotyön lähemmäs isompaa osaa loimaalaisnuoria. Hirvikoski on osoittautunut paikkana liikenteellisesti hankalaksi ajokortittomille nuorille. Haluamme olla paremmin tavattavissa ja madaltaa kynnystä tulla juttelemaan, naiset linjaavat.

Pasi Salo