Hurrikaani tiukasti kiinni runkosarjan voitossa

LENTOPALLO Hurrikaani–Vantaa Ducks 3–1 (25–23, 22–25, 25–22, 30–28).

Hurrikaani nappasi sunnuntaina jo 12. peräkkäisen voiton, kun se kukisti kotipelissään Vantaa Ducksin. Hieman ennakko-odotusten vastaisesti Ducks oli hyökkäyspelissä jopa isäntiä tehokkaampi. Sen keskipelaaminen oli parempaa kuin Hurrikaanilla. Keskipelaajat Lassi Nurminen ja Alpar Szabo saivat 32 passia, joista onnistuivat 23 kertaa. Varsinkin Nurminen oli todella vahva.

– Ihan hyvä fiilis oli itsellä pelata. Meillä oli teemana koko viikon ajan, että saamme pelaamiseen rentoutta ja olemme rohkeita ja yllätyksellisiä. Muuten oltiin hyvin pelissä mukana, mutta Hurrikaani syötti paremmin tiukoissa tilanteissa ja me teimme liikaa virheitä, summasi kaikkiaan 13 pistettä kerännyt Nurminen.

KOTIJOUKKUEEN KESKITTYMINEN ei ollut ottelussa aivan maksimaalisella tasolla. Sen huomasi pienissä yksityiskohdissa ja siinä, että joukkue teki peräti 12 suoraa hyökkäysvirhettä. Näin suuri määrä on Hurrikaanille harvinaista.

– Tilastot osoittavat, että emme saaneet syötöllä tarpeeksi pisteitä aikaan, kotijoukkueen parhaana palkittu Eemeli Kouki (20 pist.+15) mietti.

Kouki myönsi, että Ducks pelasi tehokkaasti keskeltä ja joukkue sai liikaa pisteitä Hurrikaanin torjunnan kautta.

– Hiukan Ducks löi palloa liikaa meidän torjunnan läpi ja sai sitä kautta pisteitä.

Vaikka Mikko Oivanen teki peräti kuusi hyökkäysvirhettä, oli hakkuri mies paikallaan erien lopuilla. Kun eriä alettiin ratkoa, Harrison Peacock luotti hakkuriinsa kuin vuoreen. Eikä suotta. MiO oli jälleen pelirohkea ja uskalsi ottaa vastuuta. Hakkuri tehtaili 26 pistettä ja syötti kolme ässää. Sen lisäksi MiO:n syöttövuorolla Hurrikaani sai aina muutaman pisteen pisteputkia.

– En ole tyytyväinen lopun ratkaisuihin. Teimme neljännen erän lopussa pari pahaa virhettä, jotka maksoivat erävoiton, Ducksin päävalmentaja Ismo Tuominen puhisi.

Tuomisen joukkuetta on kevään aikana vaivannut loukkaantumis- ja sairastelukierre ja nyt reiluun kuukauteen se sai jalkeille ensimmäistä kertaa aivan optimi kuusikon.

– Viikolla pääsimme pitkästä aikaa harjoittelemaan laadukkaasti koko joukkueella. Nyt pelin taso oli jo hyvällä mallilla, ja sitä tasoa yritetään pitää jatkossakin.

HURRIKAANI JATKAA kovaa kilpailua runkosarjan voitosta Vammalan Lentopallon kanssa. Kun tällä kaudella voitot lasketaan ensin ja vasta sitten sarjapisteet, ei periaatteessa lopputuloksella ole merkitystä, kunhan voitto vain tulee. Nyt Hurrikaanilla on 24 voittoa ja Valepalla 22. Molemmat ovat pelanneet yhtä monta ottelua (25), joten jäljellä on vielä viisi ottelua.

Runkosarja huipentuu Valepan ja Hurrikaanin kohtaamiseen Sastamalassa. Hurrikaanilla on ennen sitä vielä jäljellä vierasottelut Lekaa, Sampoa ja Loimua vastaan sekä kotipeli Team Lakkapäätä vastaan.

Valtteri Arra