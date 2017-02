Hurrikaanin ja Riennon peli paljasti tasoeron

|

LENTOPALLO Hurrikaani–Liiga-Riento, Joensuu 3–1 (25–10, 25–8, 23–25, 25–17).

Hurrikaani osoitti, mikä on Mestaruusliigan kärkijoukkueen ja hännänhuipun välinen tasoero. Se on ainakin lauantai-illan perusteella valtava. Hurrikaani kohtasi Riennon, joka oli ennen lauantaita hävinnyt peräti 19 ottelua putkeen. Vastaavasti kotijoukkue seilasi vahvassa voittoputkessa. Liikuntahallissa tuli kaikille selväksi, minkä takia toinen joukkueista on voittanut yhtä peliä lukuun ottamatta kaikki ottelut ja miksi toinen on saalistanut vain yhden voiton runkosarjassa.

– Pelasimme kahdessa ensimmäisessä erässä niin kovaa lentopalloa, ettei meitä olisi niissä erissä voittanut kukaan. Sen jälkeen hiukan asenne kirposi, mutta neljännessä otimme heti alusta saakka johtopaikka ja pidimme loppuun saakka, Hurrikaanin parhaana palkittu Harrison Peacock analysoi.

Kahdessa ensimmäisessä erässä Riento sai kokoon vain 18 pistettä. Se on järkyttävän vähän tällä tasolla. Vaikka pitkän erätauon jälkeen kolmas erä meni vieraille, ei ottelun voittajasta ollut siltikään mitään epäselvyyttä. Kun Peacock pääsee, kuten lauantaina, näin hyvästä vastaanotosta pyörittämään peliä, ei tässä liigassa ole yhtään joukkuetta, joka pysyisi Hurrikaanin hyökkäysten perässä.

Peacock ruokki tällä kertaa maanmiestään Luke Smithiä oikein urakalla. Smithille kertyi peräti 40 passia, joista toisen kauden Hurrikaanipelaaja onnistui pisteen merkiksi 25 kertaa. Kaikkiaan Smithille kertyi 28 pistettä.

Peacockin lisäksi molemmat Oivasen veljekset syöttivät kolme ässää. Kaikkiaan Hurrikaani pommitti 14 ässää vain kymmenellä syöttövirheellä.

– Meillä oli peli- ilme sellainen kuin kuuluu. Olen siihen tyytyväinen.

Näin kommentoi hyvin niukkasanaisesti viime peleissä esiintynyt Hurrikaanin päävalmentaja Lauri Rantanen.

Hän kiersi diplomaattisesti kysymyksen, miksi hakkuri MiO ei saanut koko ottelussa kuin kahdeksan passia. Jos MiO jäi lähes toimettomaksi parketilla, Smithin lisäksi Tomi Mutka (12pist.+8) ja Tuomas Koppanen (12pist.+10) pääsivät nauttimaan Peacockin jatkuvasta tarjoilusta.

MESTARUUSLIIGAN runkosarjassa pelataan kaikkiaan 30 ottelua, ja Hurrikaanilla on pelaamatta vielä seitsemän kamppailua. Tällä viikolla se kohtaa keskiviikkona Siilinjärvellä Sampon ja sunnuntaina Loimaalle saapuu Vantaa Ducks.

Sampo saattaa kiusata sekä Hurrikaania, että Valepaa runkosarjan voiton kannalta loppuun saakka. Sen sijaan Ducksin lento on katkennut, ja sillä on viimeisestä kymmenestä ottelusta vain yksi voitto.

Loppuohjelma ei Hurrikaanin osalta ole helppo. Se kohtaa kahdesti vieraissa Sampon ja kerran Sastamalassa Valepan. Näistä peleistä sen on raavittava ainakin yksi voitto, luultavasti jopa kaksi, jos se meinaa ottaa Mestaruusliigan runkosarjan voiton.

Valtteri Arra