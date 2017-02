Kuljetusyrittäjät moittivat Kakkostien hoitoa

|

LOIMAAN SEUTU Länsi-Suomen alueen Kuljetusyrittäjät ry:n toimitusjohtaja Tero Siitonen moittii Kakkostien hoitoa ja toivoo siihen parannusta jatkuvien onnettomuuksien vuoksi.

– Kakkostien hoidon taso muuttuu Humppilan pohjoispuolella radikaalisti huonommaksi. Harkitsemme vahvempia toimenpiteitä, kun eivät näytä nämä tavanomaiset keskustelut auttavan.

Kakkostiellä sattui loppuviikolla kaksi ajoneuvoyhdistelmän ojaanajoa (LL 18.2.).

Siitosen mukaan mietittävänä on tutkintapyynnön tekeminen huonosta tienhoidosta ja siitä, onko hoidolla aiheutettu yleisvaaraa. Elinkeinoelämä on riippuvainen aikataulutetuista kuljetuksista. Parannusta pitää saada, kun moitteita tulee tienhoidosta jopa puutavara-autoilijoilta, jotka ovat tottuneet vaikeisiin olosuhteisiin.

Tarvitaanko joku isompi onnettomuus, ennen kuin asiaan tulee korjausta, ja onko huomattu, miten paljon Kakkostielläkin kulkee vaarallisia aineita. Tässä on kyseessä sekä ihmishenkien, ympäristön että omaisuuden suojelemisesta.

Kati Uusitalo

Lue lisää 21.2.2017 lehdestä