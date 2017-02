Pemamekin tehdaslaajennus otettiin käyttöön

|

LOIMAA Pemamek Oy:n viime keväänä aloittama tehdaslaajennus on valmistunut ja otettu käyttöön aikataulun mukaisesti. Laajennus on suuruudeltaan 6 000 neliömetriä, ja sen myötä yritys pystyy lisäämään kapasiteettiaan.

– Automaation kysyntä metalliteollisuuden aloilla, kuten telakkateollisuudessa sekä uusiutuvan energian aloilla, kasvaa jatkuvasti. Tehdasinvestoinnin myötä pystymme vastaamaan globaaliin kysyntään sekä tarjoamaan edistyksellisiä asiakaskohtaisia ratkaisuja, Pemamekin toimitusjohtaja Jaakko Heikonen kertoo.

Yrityksen mukaan useiden miljoonien tehdasinvestointi kasvattaa tuotantotiloja yli 50 prosenttia ja mahdollistaa yrityksen kapasiteetin merkittävän lisäämisen sekä toiminnan tehostamisen kansainvälisillä markkinoilla. Uusia tiloja tullaan pääasiassa käyttämään viimeisimpien teknologioiden, kuten laser-hybrid-prosessien sekä robottiasemien kokoonpanoon, testaukseen ja tuotekehitykseen.

Pemamek tekee raskaan metalliteollisuuden hitsaus- ja tuotantoautomaatioratkaisuja, joista yli 90 prosenttia menee vientiin maailmanlaajuisesti. Vilkkaimmat markkinat ovat Euroopassa sekä Pohjois-Amerikassa.

Pemamek on keskittänyt kaiken tuotannon aina suunnittelusta laitetestaukseen Loimaan tehtaalle, jossa uuden laajennuksen myötä on toimisto- ja tuotantotilaa kaikkiaan 20 000 neliömetriä. Loimaan tehtaan lisäksi Pemamekilla on neljä ulkomaan myyntitoimistoa.