Rockets viime kauden tapaan välieriin

JÄÄKIEKKO Rockets–Kiekkohait 4–3 (2–1, 1–2, 1–0).

Rocketsin paikka Länsirannikon lohkon välieriin varmistui, kun Kiekkohait kaatui toisen kerran Loimaalla viime lauantaina. Helpolla tie välieriin ei auennut, vaan Kiekkohait antoi armottoman kovan vastuksen. Pienet olivat joukkueiden väliset marginaalit, mutta tällä kerralla ne olivat Rocketsin puolella.

Kotonaan Rockets tuli vahvasti ja voitontahtoisesti ekä erään. Aikaa kelloon ei ehtinyt kulua kuin 22 sekuntia, kun Niilo Leppämäki iski 1–0 taululle. Erän puolivälissä Antti Mäkelä taituroi tilanteeksi jo 2–0. Vain reilu minuutti, niin Antti Juntunen onnistui kaventamaan tilanteeksi 2–1.

Toinen erä mentiin enimmäkseen vieraiden merkeissä. Ajassa 25.59 Kiekkohait tuli kahden miehen ylivoimalla tasoihin ja 34.12 Ville Rytkönen vei vieraat eka kertaa johtoon. Ajassa 36.14 Eppu Varjamo väänsi kuitenkin tärkeän tahtomaalin ja tauolle päästiin tasatilanteessa.

Kolmas erä aloitettiin toisia tarkkaillen. Virheisiin ei ollut varaa, sillä se saattaisi maksaa paljon. Jesse Ruohonen torjui muutaman tosi vaarallisen haihyökkäyksen, ja sitten ajasssa 47.48 Eemeli Mäki huudatti runsaslukuista yleisöä viemällä Rocketsin 4–3-johtoon. Tämä jäi ottelun voittomaaliksi ja näin Rockets selviytyi tälläkin kaudella Länsirannikon pudotuspelien välieriin.

Pudotuspelien sankareiksi ovat nousseet nuoremman polven pelurit, Niilo Leppämäki ja Eppu Varjamo, jotka pelaavat hienoa läpimurtokautta ja nyt vielä Eemeli Mäki teki ottelun voittomaalin. Koko joukkueen asenne ja taistelumieli on nyt myös tapissa ja mikä parhainta, myös sairasosasto on tyhjä. Välierävastustajaksi tulee runkosarjan ykkönen Lauttakylän Luja. Nyt on mahdollisuus nauttia pelistä. Kauden osatavoitteet on saavutettu, ja nyt annetaan palaa ja katsotaan minne asti se riittää. Pelit alkavat keskiviikkona Huittisissa ja toinen välierä pelataan perjantaina 3.3. Loimaalla ja ottelu alkaa poikkeuksellisesti jo kello 19.

Pekka Lehto