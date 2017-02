Teuvo Suominen jättää kuntapolitiikan

|

LOIMAA Kolme kautta kuntapolitiikassa riitti Teuvo Suomiselle (kesk.). Hän on toiminut 12 vuotta kaupunginvaltuutettuna, joista kaksi vuotta valtuuston puheenjohtajana ja kahdeksan kaupunginhallituksen puheenjohtajana.

– Olen aina ajatellut, että nämä ovat määräaikaisia toimia, joista pitää ymmärtää luopua. Mietin sitä jo neljä vuotta sitten, mutta silloin oli vielä monta asiaa kesken.

Suominen kehottaa puolueita tuomaan julki ehdokkaitaan hallituksen tai valtuuston puheenjohtajaksi jo ennen vaaleja.

Myös johtamisjärjestelmän muuttamista hän kehottaa kunnissa miettimään.

– Loimaa on liian pieni pormestarimalliin, mutta valiokuntamalli korostaisi enemmän valtuuston roolia päätöksenteossa.

Mallissa valtuutetut istuisivat valiokunnissa ja niiden puheenjohtajat kaupunginhallituksessa.

– Ainakin lautakuntien määrää tulee vähentää, hän arvelee ja perustelee asiaa myös sillä, että puolueilla on jo vaikea löytää ehdokkaitakin tarpeeksi kaikille lautakuntapaikoille.

Kati Uusitalo

