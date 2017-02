Työttömyys väheni ripeimmin Loimaan seudulla

|

LOIMAAN SEUTU Työttömien määrä väheni Loimaan seudulla tammikuussa ripeimmin koko Varsinais-Suomessa. Määrä väheni Loimaan seutukunnassa kuukauden aikana 14 prosentilla.

Työttömyyden aleneminen johtuu Loimaan seudulla erityisesti siitä, että pitkäaikaistyöttömyys vähenee. Alenemistahti on jatkunut jo kuukausien ajan. Tammikuussa pitkäaikaistyöttömyys väheni Loimaan seudulla 13 prosentilla, mikä oli Varsinais-Suomen toiseksi nopeinta vauhtia Uudenkaupungin jälkeen.

Yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita pitkäaikaistyöttömiä oli Varsinais-Suomessa tammikuun lopussa 10 100, mikä on kuitenkin vielä 60 henkilöä enemmän kuin vuotta aiemmin. Kasvuvauhti on kuitenkin hidastumassa koko maakunnassa.

Työttömien määrä väheni tammikuussa Varsinais-Suomessa 1 900 henkilöllä. Vuotta aiemmasta määrä väheni 7,6 prosentilla eli 2 400 henkilöllä.

Työttömyys väheni tammikuussa myös Loimaalla, Oripäässä, Ypäjällä, Humppilassa ja Punkalaitumella, Loimaan lähikunnista työttömyys kasvoi kuukauden aikana lievästi Huittisissa.

Vuoden aikana työttömien määrä on vähentynyt Loimaan seutukunnassa 240 henkilöllä 1 541:een.

Tammikuun lopussa Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimistoissa oli 29 000 työtöntä työnhakijaa, joista lomautettuna oli 2 000. Maakunnan työttömyysaste oli 12,8 prosenttia, kun se Loimaan seutukunnassa oli 9,7 prosenttia.

Tiina Naula