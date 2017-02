Viikon kuvat: Tylliä, vauvan tuoksua ja lemmikki nimeltä Kekkonen

|

Viikon kuvat tuovat tunnelmaa jo viikon päästä koittavasta vanhojen päivästä. Tanssiaisten tylliunelmansa esittelee auralainen Alisa Barnett. Tapaamme myös vuoden ensimmäiseksi laitilalaiseksi syntyneen rauhallisen tyttövauvan.

Liukkaus sopii suksien alle, kuten Pöytyän Haukkavuoren hiihtotapahtumassa. Sairaalassa liukkaus on tarkoittaa ruuhkaa traumaosastolla. Turun yliopistollisessa keskussairaalassa murtumaleikkauksia on jouduttu tekemään normaalia enemmän.

Söpöys-osastoa Viikon kuvissa edustavat siperianmaaorava ja fretti. Maaoravan nimi on muuten Kekkonen.

Somerolaisuudesta. Tiisu eli Henrik Illikainen teki teemalevyn, jonka perustana on hänen kotikaupunkinsa Somero ja somerolaisuus. Pienessä kaupungissa kasvanut nuori mies tietää kehujen suuren merkityksen. Aikuisen ihmisen kommentti nuorelle voi muuttaa elämän – suuntaan tai toiseen. – Siihen olisi hyvä aina pyrkiä, että yrittää muistaa kehua ihmisiä. Tavallaan aina kun näkee siihen aihetta, koska ei sitä kuitenkaan tapahdu tarpeeksi. Se on semmoinen asia, mikä voi saada ihmisen syttymään ihan yllättävällä tavalla liekkeihin. Kuva: Sauli Kaipainen, Somero-lehti.

Tie näytti palaneelta. Salolaisen Tanja Packalenin päivä alkoi oudosti: hakiessaan työkaveria Aijalan kaivoksen läheltä maisema oli muuttunut ja näytti kummalliselta. Se johtui siitä, että Packalen ajoi Salossa aamukahdeksalta sortuma-alueen halki tietä, joka suljettiin muutaman tunnin päästä. – Ihmettelimme työkaverin kanssa, minne kaikki lumi on hävinnyt. Tie näytti palaneelta ja oli kuiva. Packalen kertoo huomanneensa Aijalan urheilukentän vieressä maan revenneen, mutta varsinaista kraateria hän ei nähnyt. – Maisema näytti niin oudolta, että soitimme kyläläisille, että menkää nyt ihmeessä katsomaan, mitä siellä on tapahtunut, Packalen kertoo. Kyläläiset menivät, hälyttivät paikalle Perniön VPK:n ja pian koko alue oli eristetty sortumavaaran takia kaikilta siviileiltä. Noin 10–15 metriä syvä sortuma havaittiin Kiskossa keskiviikkona. Kuva: Marko Mattila, Salon Seudun Sanomat.

Tylli saa näkyä. Auralainen Alisa Barnettin, 17, vanhaintanssimekossa on kirjailuja, olkaimet ja keijumaisen keveä tyllialaosa. Ompelija Mervi Julku-Tanski näkee Barnettin mekossa monia jatkokäyttömahdollisuuksia, jos mekkoa haluaa käyttää myös tanssiaisten jälkeen. Puolalanmäen lukiota käyvä Barnett suunnittelee myyvänsä mekkonsa syksyllä oppilaskunnan mekkokirppiksellä, jossa käytettyjä mekkoja on mahdollista myös sovittaa. – Sellainen olisi tosi hyvä joka kouluun, Julku-Tanski innostuu. Vanhaintanssimekkojen jatkokäyttö on järkevää, sillä mekot ovat usein laadukkaita ja kalliitakin. Vanhojen tanssit järjestetään pääsääntöisesti viikon kuluttua perjantaina. Kuva: Kiti Salonen, Loimaan Lehti.

Arki yhtä ravia. Toisen polven raviohjastaja Olli Koivunen, 21, ajoi viime kaudella 900 lähtöä, joista hän voitti 117. Loma on ohjastajalle tuntematon ajatus. Jouluaatto ja joulupäivä ovat ainoat päivät, kun hän ei tartu ohjaksiin. Auton ratissa kilometrejä kertyy noin 80 000 vuodessa. Tie vie raveihin neljänä päivänä viikossa, kesäisin jopa useammin. Koivusen isä on legendaarinen raviohjastava Harri Koivunen. Kuva: Jori Liimatainen, Turun Sanomat.

Heräteostos. Johannes Sankarin ja Lilli-koiran uuden kodin edestä viuhuvat Helsingin junat. Ääni on melkoinen, mutta siihen tottuu. Sankari hankki Piikkiön vanhan aseman hetken mielijohteesta ja remontoi siitä itselleen kotia. Hän aikoo säilyttää mahdollisimman paljon vanhaa ilmettä myös sisällä talossa. Piikkiön asemalta lähetettiin viimeinen henkilöjuna vuonna 1979. Sen jälkeen rakennus on ollut kirpputorina, päiväkotina ja asuinkäytössä. Kuva: Heinimaija Hirvonen, Kaarina-Lehti.

Liukkaus toi ruuhkan. Tyksin T-sairaalan traumaosastolla on ollut joulu-tammikuussa tungossa, kun kansa on liukastellut. Tyksissä leikattiin tammikuussa lähes 300 murtumaa. Liukkaus on kasvattanut määrää kolmanneksen normaalista. Aluesairaalat ovat puolestaan auttaneet Tyksiä tyhjentämään osastoaan, jotta tulevillekin potilaille on löytynyt paikka. Kuva: Timo Jakonen, Turun Sanomat.

Tästä se lähtee. Joona, 5, ja Lauri Syrjälä, 3, olivat suksilla ensimmäistä kertaa elämässään ja Tiitus Holla, 6, ensimmäistä kertaa tänä talvena Pöytyän Haukkavuoressa viime lauantaina. Haukkavuoressa järjestettiin valtakunnallisen Maailman suurin hiihtokoulu -tapahtuman tiimoilta formulahiihdot, jossa kaikki hiihtäjät palkittiin. Pojat lykkivät innokkaasti ”formularataa”. Ensimmäisellä kierroksella mäet tuntuivat liian suurilta, mutta toisella kerralla pojat uskalsivat jo kiivetä ja laskea ne. Kuva: Kiti Salonen, Auranmaan Viikkolehti.

Kiertää ja kierrättää. Uudenkaupungin kallioon louhituissa altaissa kasvavat siiat ovat tärkein lenkki Sybimar Oy:n ruuan- ja energiantuotannon yhdistävässä ketjussa. Kalankasvattamon ja vesiviljelyn ympärille rakennetussa kokonaisuudessa ravinteet, vesi, lämpö ja hiilidioksidi kiertävät yksiköstä toiseen tuotannossa hyödynnettäviksi. Kasvit saavat kaloilta ravinteikkaan kasteluvetensä ja kasvihuoneiden ylilämmöllä lämmitetään kasvatusaltaita. Sybimar Oy:n perustajan Rami Salmisen toiveena on rakentaa alueelle vielä kalliovarasto, jossa kiertovettä voisi talvella jäädyttää kesähelteiden aikaista viilennystä varten. Kuva: Lennart Holmberg, Turun Sanomat.

Uudenkaupungin vetovoima. Ukipoliksen järjestämä Tuu Messiin -tapahtuma lauantaina oli menestys. Pohitullin palloiluhalli täyttyi työnantajista ja toimintaansa esittelevistä yhdistyksistä ääriään myöten ja vieraita kävi päivän aikana satamäärin. Tapahtuman ideana oli esitellä alueen työpaikka-, asunto- ja vapaa-ajan tarjontaa. Autotehtaan osastolla kävi paljon kyselijöitä. Myös halliin tuotu Mercedeksen GLC-malli kiinnosti. Kuva: Jussi Arola, Uudenkaupungin Sanomat.

Katse kameraan. Kasvattaja Peter Kaseva koettaa houkutella vitamiinitahnalla frettiä pysymään aloillaan, jotta Jenni Kaurila voi ottaa siitä kuvan. Fretti on jalostettu kesytetystä hilleristä. Sitä luullaan usein jyrsijäksi, mutta todellisuudessa kyse on näätäeläimestä ja pedosta. Varsinais-Suomessa frettiharrastajia on joitain kymmeniä ja koko maassa ehkä muutama sata. Harrastajat tapasivat toisiaan lauantaina Raisiossa järjestetyssä West Coast Winter Ferret Show -näyttelyssä. Kuva: Jane Iltanen, Turun Sanomat.

Eläkkeellä töissä. Yli 65-vuotiaista suomalaisista käy töissä edelleen noin 69 000 henkilöä. Somerolaisen Jussin Baarin omistaja Arja Vaselius jatkaa työntekoa, vaikka täyttää syksyllä 70 vuotta. Vaseliuksella on takana 50 vuotta yrittäjäelämää. Tytär aikoo jatkaa yrityksen pyörittämistä, mutta tarkkaa ajankohtaa sukupolvenvaihdokselle ei ole sovittu. Kuva: Kirsi-Maarit Venetpalo, Salon Seudun Sanomat.

Reilun kuukauden ikäinen. Tämä pieni tyttö on Laitilan vuoden ensimmäinen vauva. Antti Aromaa ja Henna Eerola kuvaavat esikoistaan rauhalliseksi vauvaksi. Vuoden ensimmäinen laitilalainen syntyi 1. tammikuuta hieman ennen kello neljää aamuyöllä. Tämän kuun lopussa on edessä kastejuhla. Tummatukkaisen tyttösen nimi on jo päätetty, eikä nimivalintaan liittynyt vanhempien mukaan isompaa vääntöä. Kuva: Solina Saarikoski, Laitilan Sanomat.

Kekkonen ja Koivisto. Siperianmaaorava Kekkonen nauttii pitkistä unista ja vapaudesta omassa huoneessaan. Kuvausrekvisiitaksi Kekkonen nappasi mustikan. Kekkonen asustaa Paimiossa veljensä Koiviston kanssa. Siperianmaaoravien lisäksi Teija Tulosen ja Valtteri Rannelman kotona häärii kaksi dalmatialaista ja torakoita lounaaksi napsiva parta-agama -lisko. Kuva: Ina Virtanen, Kunnallislehti.

Ilmaisua ja kehon kieltä. Turkulaisten Lahjan Tyttöjen ja Pyrkivän voimistelijoista koottu joukkue on nimeltään Sanix Valens. Tällä kaudella se kilpailee yli 16-vuotiaiden SM-sarjassa. Ilmaisun merkitys joukkuevoimistelussa korostuu voimistelijoiden iän ja fyysisten taitojen karttuessa. Joukkue onkin harjoitellut nyt ilmaisua selvästi aiempaa enemmän. Kuva: Jari Laurikko, Turun Sanomat.

