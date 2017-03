|

LOIMAA Autoliikkeeseen murtauduttiin Lamminkadulla torstaina kello 23.22. Sieltä anastettiin Mercedes-Benz E 220D -merkkinen henkilöauto, jonka rekisteritunnus on BTV-881. Auto on väriltään valkoinen. Anastuksen yhteydessä autoon on tullut vaurioita. Poliisi kaipaa havaintoja autosta numerossa 0295 444 933. Myös hätäkeskukseen voi ilmoittaa, jos löytää kyseisen auton.