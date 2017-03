Huovinhiihto peruuntui

|

HUOVINRETKI Huovinhiihdon ulkoilutapahtuma Säkylänharjulla on peruuntunut tänä vuonna. Huovinhiihto on ollut yksi Huovinretki ry:n päätapahtumista. Syynä tapahtuman peruuntumiseen on lämmin sää.

– Lumikuurot kiersivät torstaina Säkylää, mutta eivät osuneet tarpeeksi kohdalle. Toisaalta lämmin sää sulatti entisestään latupohjia. Sään on ennustettu pakastuvan viikonloppua kohti mentäessä. Jäisillä latupohjilla on täysin mahdotonta liikkua turvallisesti ainakaan suksilla, Huovinretki ry:n puheenjohtaja Petri Eskola sanoo.

Maastopyöräilijät sen sijaan pitäytyvät edelleen suunnitelmissa, ja safarityyppiselle vaellukselle lähdetään sunnuntaina 5.3. kello 10 Säkylän sotilaskodin parkkipaikalta. Tapahtuma on tällä kertaa maksuton lajin pr-tapahtuma. Matkan varrella osallistujille tarjotaan lämmintä mehua ja noin 30 kilometrin reissun jälkeen pääsee saunaan sekä uimaan varuskunnan Kuntotalolle.