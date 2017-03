Lämmin sää uhkaa vesittää Huovinhiihdon

|

HUOVINRETKI Sääolosuhteissa tapahtunut radikaali muutos uhkaa Huovinhiihdon ulkoilutapahtuman järjestämistä Säkylänharjulla. Huovinretki ry:n yksi päätapahtuma on enemmän kuin lähellä peruuntua kokonaan hiihdon osalta.

– Vuonna 2014 sää oli niin keväinen, että lumet olivat sulaneet jo hyvän aikaa ennen suunniteltua laturetkipäivää. Silloin patikoitiin syksyn tapaan kauniissa harjumaisemassa. Kaksi edellistä vuotta pärjättiin reittiä muuttamalla, mutta nyt ei näytä onnistuvan turvallisesti muu kuin maastopyöräily. Maastopyöräilijät lähtevätkin omalle safarilleen suunnitellusti 5.3. kello 10 Säkylän sotilaskodin parkkipaikalta. Tiedossa on noin 25–30 kilometrin lenkki vaihtelevassa harjumaastossa, Huovinretki ry:n puheenjohtaja Petri Eskola kertoo.

– Keskiviikkona pidetyn olosuhdepalaverin tuloksena järjestelyjä tiivistetään edelleen. Virttaan ja Vampulan ulkoilumajoilla ei ole tulevana sunnuntaina Huovinretken toimintaa. Keskitämme voimavarat Säkylään, Huovinrinteen ampumahiihtostadionin maastoon. Siellä on todistettavasti hiihdetty keskiviikkonakin lauhasta säästä huolimatta.

– Sään ennustetaan kuivuvan ja pakastuvan loppuviikkoa kohti. Näissä ennusteissa vilahtelee myös lumihiutaleita, joten kokonaan kansanhiihtohengessä toteutettavaa ulkoilupäivää ei ole vielä syytä haudata. Yhdistys tiedottaa päivittäin muutoksista omilla kotisivuillaan ja sosiaalisessa mediassa, Eskola sanoo.