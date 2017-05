Loimaan Lehden pururatakierrokset alkavat taas – Harjulle tulee erityinen perheiden päivä

|

PURURADAT Loimaan Lehden pururatakierrokset alkavat taas. Tällä kertaa mukana on erityinen perhelenkki Virttaalla Harjureitin ympäristössä.

Vaikka Virttaalla onkin erityinen perhelenkki, Loimaan Lehden pururatakierroksen kaikki radat on sallittu kaikille ja kaikenikäisille liikkujille – pururadoillahan ei ole kynnyksiä, joten lenkit ovat todella matalan kynnyksen liikkumista.

Mukaan voi tulla sellaisissa varusteissa kuin tykkää liikkua – mitään tarkastusta ei radoilla pidetä. Ainoa sääntö on, että kiertää radan kerran, vähintään.

Tosin esimerkiksi Alastarolla voi valita pidemmän ja lyhyemmän reitin välillä ja Virttaallakin tarjolla on useita reittejä. Kierrosten määrälle ei ole ylärajaa – radoista voi nauttia niin pitkään kuin tykkää!

Täällä liikutaan!

ke 3.5. klo 18 Kertunmäen kuntorata, Oripääntie 354, Loimaa. Kolme lenkkimahdollisuutta, 2,4 km, 3,6 km ja 4,4 km valaistua reittiä.

pe 5.5. klo 18 Melliläjärven kuntorata, Huovintie 1. Pituus reitillä järven ympäri 1,8 km. Tavataan yläparkkipaikalla. Mellilän kyläyhdistyksellä on sauna ja kahvipannu lämpimänä ja niistä voi nautiskella pientä korvausta vastaan.

ma 8.5. klo 18 Alastaron kirkonkylän kuntorata. Aapiskukontie 5. Radan pituus 1,1 km, mutta maastossa on myös esimerkiksi 4,4 kilometrin lenkki.

ke 10.5. klo 18 Siltojen lenkki, lähtö Loimaan torilta. Pituus noin 4 kilometriä, mutta lyhyempikin mahdollisuus on olemassa. Osallistumme kansalliseen Unelmien liikuntapäivään kiertämällä torilta Mäenpään sillan kautta Lemmensillalle ja takaisin torille. Palata voi myös ”Esson” sillan ja Kurkijoki-sillan kautta.

ma 15.5. klo 18 Ypäjä. Lähtö Pertunkaaren pihalta, Pertuntie 5. Pituus 1,8 km, mutta pidempiäkin mahdollisuuksia on.

ke 17.5. klo 18 Metsämaan pururata. Metsämaantie 614, pysäköinti Kalliohovin piha-alue. Radan pituus 2,2 km.

su 21.5. klo 15 Huom. poikkeuksellinen päivä ja aika! Virttaa. Lähtö Erä-veikkojen majalta, Säkyläntie 215. Kierrämme Kankaanjärven, lenkin pituus noin 5 km. Perheille viitoitettu erikseen lyhyempi rata. Virttaan kyläyhdistys, Erä-Veikot ja Alastaron reserviläiset tarjoavat tarjoilun ja saunan – kaikki tervetuloa mukaan!

ma 22.5. klo 18 Oripää. Kangastuvantie 39. Radan pituus 2 km.

ke 24.5. klo 18 Kurittulan Rydön rinki. Pysäköinti muuta liikennettä häiritsemättä Rydöntien reunaan. Lenkin pituus 1,45 km.

to 25.5. klo 18 Hirvikosken pururata, Kuusitie 1, Loimaa. Pysäköinti Hirvihovin pihalla. Pituus noin 1 km.

Paikalle voi tulla hieman aikaisemmin, niin saadaan osallistujien nimet listaan – tähän mennessä kierroksilla on käynyt yli 2200 lenkkeilijää ja kilometrejä on koossa vähintään 6500 (itse asiassa niitä on paljonpaljon enemmän, koska moni on kiertänyt joka radan useampaan kertaan).

Kati Uusitalo

Lue lisää 29.4.2017 lehdestä