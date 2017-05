Loimaan seudulla hyvä työllisyyskehitys

|

VARSINAIS-SUOMI Työttömien määrä on viime aikoina vähentynyt merkittävästi Varsinais-Suomessa. Varsinais-Suomen Ely-keskuksen mukaan alueen talous on myötätuulessa ja työvoiman kysyntä on vilkastunut tuntuvasti. Kun verrataan tuoreimpia työttömyyslukuja aiempiin, huomataan että edellisen kerran työttömiä on ollut nykyistä vähemmän marraskuussa 2013. Työllisyysastekin on työpaikkojen määrän kasvun myötä noussut Varsinais-Suomessa lähemmäksi 70 prosenttia.

Jyrkkä käänne työllisyyskehityksessä näkyy myös siinä, että Vakka-Suomi (7,2 %), Turunmaan saaristo (8,1 %) ja Loimaan seutu (8,9 %) ovat työttömyysprosentilla mitattuna koko maan TOP 6:ssa. Tosin Turun seutu (11,9 %) on sijalla 29 juuri koko maan keskiarvoa (12,1 %) parempana ja Salon seutu (14,4 %) löytyy sijalta 47, kun seutukuntia on kaikkiaan 67.

Varsinais-Suomen kunnatkin pärjäävät suhteellisen hyvin vertailussa. Kymmenen parhaan kunnan joukossa on kolme alueen kuntaa: Laitila (6,2 % ja 7. sija) sekä Masku ja Rusko, jotka jakavat 6,4 prosentillaan sijan 9. Oripää (7 %) on sijalla 17 ja siellä työttömyysprosentti on palautunut lähes kevään 2008 tasolle.

Meneillään oleva kehitys on niputtanut Varsinais-Suomen seudut kahteen ryhmään, kun perusteena käytetään työttömyysprosenttia. Yhtäällä vuoden 2008 jälkeisestä pitkästä alamäestä ja massatyöttömyydestä toipuvat Turun ja Salon seudut. Toisaalla pienemmät Vakka-Suomen, Turunmaan saariston ja Loimaan seudut työttömyysprosentteineen jo selvästi 10 prosentin alapuolella. Asetelma ei pysy tällaisena, kun kehitysnäkymät Vakka-Suomessa ja Turun seudulla ovat paremmat kuin muilla seuduilla. Vakka-Suomi on kirinyt jo maakunnan kärkeen työttömyysprosentilla mitattuna – asemaan joka on ollut Turunmaan saariston hallussa ”ikiaikaisesti”.