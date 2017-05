Yleisö nautti laulusta, tanhusta ja sketseistä

|

LOIMAAN ja Ympäristön Eläkeläiset ry:n kevätjuhlat huipentuivat väkipaljouteen 150 vieraan tullessa juhlistamaan Loimaan työväentalolle kevään saapumista. Yleisö pääsi nauttimaan muun muassa laulusta, tanhusta ja sketseistä. Ja tietysti myös arpajaiset innostivat lukuisilla voitoillaan.

– Juhlat ovat onnistuneet erinomaisesti, tänne tuli niin paljon ihmisiä mukaan. Meillä on ollut myös vieraita muun muassa Turusta, Raisiosta, Halikosta, Forssasta ja Piikkiöstä. Me sitten vastavuoroisesti vierailemme heidän kevät- tai syysjuhlissaan. Tänne on tullut vieraita tilatuilla linja-autoillakin, mutta me lähdemme usein matkaan kimppakyydein tai tilataksilla, sanoi Loimaan ja Ympäristön Eläkeläiset ry:n puheenjohtaja Maija Virtanen.

Juhliin tulleet loimaalaiset Eino ja Anni Mattila olivat tyytyväisiä tapahtumaan.

– Oli piristävää käydä täällä. Olemme käyneet melkein aina kun vain voimme. Aikaisemmin kävimme enemmän, mutta nyt vähän harvemmin, Eino Mattila sanoi.

– Täällä oli hyvä ohjelma ja oli kiva nähdä ihmisiä, Anni Mattila lisäsi.

Marianne Rovio

Lue lisää 27.4.2017 lehdestä