Kukista kauniita koristeita kotiin

LOIMAA Kukat tuovat eloa ja iloa kotiin, mutta monesti leikkokukkakimppu laitetaan suoraan maljakkoon. Kukat sellaisenaan ovat kauniita, mielikuvituksella leikitellen niistä voi valmistaa kotona myös kauniita asetelmia.

– Kukista on kiva tehdä asetelmia. Tykkään ostaa kukkia kotiin. On helppoa ostaa tulppaanikimppu, ja se on sitten siinä. Kukista saa tehtyä kuitenkin vaikka mitä. Halusin saada ammattilaiselta ideoita kukka-asetelmien tekoon, sanoi Iiris Ojala, joka oli pyytänyt Tiina Hautojärven opettamaan Metsämaan maa- ja kotitalousnaisille kukkakimppujen tekoa Vesikosken vanhan koulun tiloissa.

Marianne Rovio

