Loimaan Lehdelle kultaa sivukilpailussa

Loimaan Lehti on voittanut Sanomalehtien Liiton Paras sivu -kilpailun. Voitokas sivu on otsikoitu Kenelle viesti kuuluu?, ja se on julkaistu 20.8.2016.

Voitto tuli Vuoden parhaat sivut -sarjassa feature-jutuissa ja alle 10 000 kappaleen levikin lehtien joukossa.

Palkittu juttu kertoo tiedonkulun vaikeudesta kotihoidossa olevien vanhusten omaisten ja hoitohenkilökunnan välillä. Kuvituksena on mustavalkoinen piirros vanhuksen silmistä, joista erottaa ihmisen hahmot. Sanomalehtien liiton tuomaristoa puhutteli erityisesti kuvitus. Tuomaristo toteaa, että kuvitus on kuin puhutteleva taideteos, ja se toimii hyvin yhteen tekstin kanssa.

Jutun on kirjoittanut Loimaan Lehden toimittaja Pasi Salo. Hän on myös taittanut kyseisen sivun. Kuvituksen on tehnyt Riina Kreivilä.

Sanomalehden ulkoasu on Pasi Salon erityisosaamista.

Sarjassa toiseksi tuli Valkeakosken Sanomien 5.9.2016 julkaistu juttusivu ja kolmanneksi Koillissanomien mäkihyppyä käsitellyt aukeama (17.11.2016).

Kilpailun parhaat palkitaan torstaina Hämeenlinnassa Sanomalehtien liiton kevätseminaarin yhteydessä.

Loimaan Lehti on menestynyt Sanomalehtien Liiton Paras sivu – ja Paras juttu -kilpailuissa erinomaisesti viime vuosina. Viime vuonna lehti palkittiin omassa sarjassaan parhaasta etusivusta ykkös- ja kolmospalkinnolla. Myös vuonna 2015 ilmestyneiden juttujen kisassa lehti sai palkinnon feature-kisassa.

Lue lisää voitokkaan sivun synnystä lauantain Loimaan Lehdestä.

Loimaan Lehden kanssa TS-Yhtymään kuuluva Turun Sanomat menestyi myös Sanomalehtien liiton Paras juttu -kilpailussa. TS:n oikeus- ja rikostoimittaja Rebekka Härkösen juttu Kupittaan sairaalan psykiatrisen G1-osaston kaltoinkohtelua avannut juttu (18.2.2016) vei voiton uutissarjassa.