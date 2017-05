Loimaan Likalla kaksi syytä hymyyn

|

LOIMAA Anu Kivilän, 27, valmistujaiskekkereistä tuli tuplabileet, kun tuore sairaanhoitaja pääsi juhlimaan myös valintaansa uudeksi Loimaan Likaksi.

Likan pitsikruunu aseteltiin Kivilän kutreille perjantaina Seurahuoneella järjestetyssä iltagaalassa. Yleisö äänesti ensimmäiseksi perintölikaksi Linda Niemisen, 21, ja toiseksi perintölikaksi Laura Kylä-Uupon, 18.

Finaalissa olivat mukana myös Saija Ahonen, Krista Mäkimattila ja Jenna Niinikoski.

– Tosi kivaa on ollut, vaikka esiintyminen on vähän jännittänytkin. Muut likat ovat ihania, ja kaikki on mennyt tosi nopeasti, Kivilä kertoi.

Hän hyppäsi likkakiertueelle mukaan viime hetkillä, kun Anni-sisko ilmiantoi hänet. Kivilä ajatteli ensin olevansa liian vanha mutta osallistui kuitenkin, kun ystävä lupasi lähteä ehdolle ensi vuonna.

Kaverit ja sukulaiset kannustivat Kivilää finaalissa ja pitivät puhelimen välityksellä gaalaan matkalla olleen siskon ajan tasalla tapahtumista.

– Mulla on ollut niin hyvät kannustusjoukot! Kivilä kiitteli.

Kiti Salonen

