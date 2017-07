ILOINEN PIHA 4: Suuret puut ja jylhä kallio tekevät pihasta rakkaan

|

LOIMAA/ALASTARO Helena Ahdelmaan ja Jukka Mäkelän piha sijaitsee Alastaron Reitolassa avarassa etelärinteessä, johon kuuluu myös komea kallio.

Pihalla kasvaa useita suuria puita, kuten parisataa vuotta vanhoja mäntyjä ja yli 50-vuotiaita jalopuita: sembramäntyjä, douglaskuusia sekä tammia.

Pihalle on rakennettu monia mukavia paikkoja yhdessäoloa varten. Kallion päällä sijaitsevasta patiosta on hieno näköala pihamaalle. Pation takana on uima-allas. Lisäksi pihalla on valoisa laattatasanne, pieni ryytimaa, kesäkeittiö, kotoisa ulkosauna, leikkimökki ja vanha kanatarha, jossa kotkotti aikoinaan viisi kanaa ja yksi kukko.

