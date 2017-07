ILOINEN PIHA 5: Takaterassin taikaa

|

LOIMAA/ALASTARO Sinikka ja Mauno Suomisen piha sijaitsee Alastaron keskustassa. Tontin nimi on Ilveskallio, ja siinä on 1 380 neliötä.

Talo on rakennettu kalliolle, ja kallio pilkahtaakin istutusten välistä etupihalla.

Pihalla on varasto ja huvimaja, kukkamaita, hedelmäpuita ja kasvimaa sekä katettu terassi, jossa on kesäkeittiö.

Kaikki pihalla on tehty itse. Jopa terassin seinässä olevat lyhdyt.

– Puutarhaa on suunniteltu yhdessä, mutta Mauno se on varsinaisen työn tehnyt, Sinikka kertoo, mutta Mauno korjaa vierestä, että mitä vielä, yhdessä kaikki on tehty.

Kati Uusitalo

Lue lisää 27.7.2017 lehdestä