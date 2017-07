ILOINEN PIHA 6: Uhkea alppiruusu on minipihan katseenvangitsija

|

LOIMAA Gerda Torikan paras pihamuisto on se, kun rhodo onnistui tänä vuonna niin hyvin. Pari vuotta sitten pensas näytti surulliselta, mutta Torikka uskalsi leikata sen, minkä jälkeen rhodo alkoi kukoistaa uudelleen.

Piha sijaitsee Hirvikoskella. Rivitalopiha on vain 40-neliöinen, minkä vuoksi Torikka kuvailee sitä minipihaksi.

Pihassa on suuri joukko tarkoin valittuja kasveja. Olennaista on kerroksittaisuus: pihalla kasvaa sekä matalia kesäkukkia että korkealle ulottuvia kärhöjä. Kerrosten avulla pieni piha näyttää suuremmalta.

Pihan keskiössä on viihtyisä viherhuone.

Karoliina Markula

Lue lisää 1.8.2017 lehdestä