Katso video: Suunnistajan silmin Oripään metsässä! – Kuntorastit keräävät reippaasti yli tuhat suunnistajaa viikon aikana maakunnan metsiin

Kuntorastien suosio on nousussa lähes koko Varsinais-Suomessa. Rastit liikuttavat maakunnassa reippaasti yli tuhatta suunnistajaa joka viikko. Kävijöiden määrä on kasvanut ainakin Turussa, Somerolla, Paimiossa ja Laitilassa.

Varsinais-Suomen suurin viikkosuunnistustapahtuma on Turku-Rastit, joka saa parhaimmillaan 350 suunnistajaa metsään.

Paljon suunnistajia kerää myös Peimarin Rastit, jossa osallistujamäärä on noin 200 joka torstai. Suunta on ollut nouseva viime vuosina, kertoo Paimion Rastin puheenjohtaja Jyrki Laine.

Loimaan seudulla torstai-iltaisin järjestettävät rastit keräävät viikko toisensa jälkeen noin sata ihmistä metsään. Rastitapahtumat järjestää Loimaan Jankko.

– Osallistujien määrä on sadan molemmilla puolilla. Ilmat ratkaisevat paljon, ja myös paikka vaikuttaa, kertoo Jankon suunnistusjaoston puheenjohtaja Heimo Hongisto.

Hongisto pitää rasteilla liikkujien määrää hyvänä. Varsinkin kun iso osa kuntoilijoista nauttii myös maanantaisin läheisistä Auranmaan viikkorasteista.

– Meillä on 2 300–2 500 juoksukertaa kauden aikana. Se on hyvä määrä meidän kokoiselle seuralle.

Suomen suunnistusliiton mukaan suunnistusbuumi jatkuu, eikä hiipumisesta ole merkkejä.

– Pääkaupunkiseudulla on paljon kuntorasteja, kun taas Turun ympäristössä on paljon ympärivuotista toimintaa. Myös Tampereella, Kokkolassa ja Kouvolassa on erittäin vilkasta juuri nyt, sanoo viestintäpäällikkö Pirjo Valjanen.

Ennen juhannusta suunnistettava Jukola on ollut monena vuonna kuntosuunnistajien kynnyskohta. Sen jälkeen osallistujamäärät ovat laskeneet viikkorasteilla. Näin ei enää kuitenkaan ole.

– Viime vuonna moni seura teki kävijäennätyksiä Jukola-viikonlopun jälkeen, kertoo Valjanen.

Suunnistuksesta on tullut perhelaji. Aikuisten ja lasten harrastaminen kulkee käsi kädessä.

– Jos lapsi menee suunnistuskouluun, kuntorasteille lähtee helposti koko perhe. Jos aikuinen ilmoittautuu suunnistuskouluun, hänen lapsensa lähtee usein lasten vastaavaan ryhmään, kuvailee suunnistusliiton Pirjo Valjanen.

Perheitä näkyy myös Varsinais-Suomen rasteilla. Esimerkiksi Loimaan iltarasteilla on usein perheitä, joissa on pieniä lapsia.

– Nuorin lapsi nostetaan reppuun tai rinnalle ja vanhempi lapsi on haltioissaan päästessään metsään kävelemään vanhempiensa kanssa, kuvailee Loimaan Jankon Heimo Hongisto.

Seurojen mukaan on tärkeää, että aloitteleville ja perhesuunnistajille on tarjolla lyhyitä ja helppoja lenkkejä.

Viikottaiset suunnistustapahtumat onnistuvat, kun vapaaehtoisia järjestäjiä löytyy riittävästi. Loimaan Jankossa on yksi henkilö tai tiimi vetovuorossa eri viikkoina.

– Vetovuorossa oleva hoitaa kaiken, ratasuunnitelmat, rastien viemisen metsään, lähtöpaikan suunnittelun ja siihen liittyvät luvat maanomistajlta, rastien hakemisen pois metsästä ja tulosten toimittamisen eteenpäin. Lisäksi meillä on henkilö, joka piirtää radat kartalle ja tulostaa ne. Viikottaisen tapahtuman suunnitteluun menee helposti 20–30 tuntia, taustoittaa Heimo Hongisto.

Loimaalla yhteistyö maanomistajien kanssa toimii seuran mielestä hyvin. Hyvin harvoin suunnistustapahtuman järjestäminen ei sovi maanomistajalle.

– Tärkeää on ottaa yhteyttä etukäteen ja sopia asioista. Maanomistajat ovat usein aikaisemmilta vuosilta tuttuja ja rasteista on tullut vakiintunut käytäntö. Yleisesti ottaen pitää antaa maanomistajille hyvä arvosana, homma toimii, kuvailee Hongisto.

Suosituin kuntosuunnistuspäivä Varsinais-Suomessa on torstai. Silloin järjestetään viisi viikkorastitapahtumaa: Paimiossa, Laitilassa, Somerolla, Loimaalla ja saaristossa.

Harrastaja nauttii usein viikon aikana useista eri suunnistustapahtumista.

Someron Esan Mikko Kankare on havainnut tänä vuonna entistä enemmän ulkopaikkakuntalaisia Someron kuntorastitapahtumissa.

– Viime torstaina oli paljon vieraita kasvoja ja muiden seurojen paitoja suunnistajilla, jotka lähtivät metsään, kertoo paikan päällä havaintoja tehnyt Kankare.

Kuntorastit: Lähes joka ilta metsään

Maanantaisin

Maanantairastit Salon seudulla. Järjestäjinä Angelniemen Ankkuri, Rasti Perniö, Salon Viesti, Salon Vilpas. Maanantairastien kotisivu. Auranmaan Viikkolehden Viikkorastit Auranmaalla. Järjestäjinä Rasti 88, Auran Vannas, Kosken Kaiku, Yläneen Kiri. Viikkorastien kotisivu. Mynärastit Mynämäellä. Järjestäjänä Mynämäen Suunnistajat -52 ry. Mynärastien kotisivu. Neo-rastit. Eri yritysten tukema, avoin rastitapahtuma Turun seudulla. Järjestäjinä Turun Suunnistajat, RastiPiikkiö ja Hirvensalon Heitto. Neo-Rastien kotisivu.

Tiistaisin

Vakka-Rastin kuntorastit Uudessakaupungissa. Järjestäjänä Vakka-rasti ry. Vakka-Rastien kotisivu. Satarastit Liedossa. Järjestäjänä Liedon Parma. Satarastien kotisivu.

Keskiviikkoisin

Turku-Rastit Turun seudulla. Järjestäjinä Hirvensalon Heitto, Maarian Mahti ja Turun Suunnistajat. Turku-Rastien kotisivu. Ykkössuunnat Suomusjärvellä ja Muurlassa. Järjestäjinä Suomusjärven Sisu ja Muurlan Vihuri. Ykkössuuntien kotisivu.

Torstaisin

Perjantaisin

Perjantairastit. Järjestäjänä Perttelin Peikot. Perjantairastien kotisivu.

Lauantaisin