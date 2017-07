Mansikkakausi kestänee tänä kesänä kauan

|

LOIMAA Mansikan pääsatokausi on myöhässä, mutta mansikkaa saataneen tavanomaista pidempään.

Hedelmän- ja Marjanviljelijäin liiton arvioon yhtyvät myös Maatalousyhtymä Kekin veljekset Pertti ja Rauno.

Kekillä pellolle päästiin maanantaina, jolloin Kanteenmaantiellä sijaitsevalta tilalta haettiin ensimmäiset marjat.

– Sato on keskimääräistä parempi, Pertti Kekki arvioi.

Kuluva suvi on Kekin tilan viimeinen mansikkakesä, sillä veljekset ovat päättäneet keskittyä muuhun maa- ja metsätalouteen.

– Tämä kesä on jo jäähdyttelyä, Pertti Kekki sanoo.

Näin ollen mansikkamaita on pienennetty jo muutamana vuotena. Tänäkesänä marjaa kasvaa noin kahden hehtaarin alueella, kun pinta-ala on enimmillään ollut 5–6 hehtaaria.

Maija Paloposki

Lue lisää 13.7.2017 lehdestä