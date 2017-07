Turkulaisetkin viihtyivät Kauppalankadun tansseissa

|

LOIMAA Iskelmälaulaja Kristiina Mäki sai Kauppalankadun kesän avaustansseissa kehuja kappalevalinnoista, joiden tahtiin oli mukava askeltaa asfaltilla.

– Kun on rytmikäs kappale, voi nostaa jalkoja, ”tasapohjakengillä” tanssimaan lähtenyt Arja Lindqvist kertoi.

Anneli Savolainen ja Voitto Immonen harrastivat Loimaalla vertailevaa tutkimusta.

– Olimme eilen katutansseissa Turussa ja tulimme katsomaan, millaista täällä on. Ilma suosii ja porukkaa on enemmän, Savolainen arvioi.

Turkulaiset Paula ja Rauno Rinne tiesivät jo etukäteen, että Kristiina Mäen musiikki on taattua laatua. He tulivat Loimaalle hyvissä ajoin, jotta ehtisivät tutustua kaupunkiin, käydä kaupassa, jätksillä ja kahvilla.

Rauno Rinne totesi tunnelman ja tarjoiluiden olleen niin hyvät, että katutansseihin on tultava toistekin.

– Täällä on iloisia ja ystävällisiä ihmisiä. Kotimaan matkailu on kivaa!

Kauppalankadulla pääsee pyörähtelemään vielä neljänä seuraavana keskiviikkona kello kuudesta kahdeksaan. Tanssikansaa tahdittavat Juha Simola, Tutta Carpelan, Armi Haatanen ja Sebastian Ahlgren.

Kiti Salonen

Lue lisää 11.7.2017 lehdestä