ILOINEN PIHA 7: Sydämellinen piha tulvillaan romantiikkaa

|

HUITTINEN/VAMPULA Kantatie 41:n varrella sijaitsevan Eija Haakanan pihan erikoisuutena on hurja määrä rakennusten seiniin ja muihin esineisiin maalattuja sydämiä. Niistä syntyy romanttinen tunnelma.

Piha on melko suuri ja tasainen, mutta peltoaukeilla puhaltava tuuli osuu siihen navakasti. Pihaan paistaa päivän aikana aurinko joka puolelta.

Pihalla on useita kukkaistutuksia ja paljon puita ja pensaita, kuten 40 tuijaa. Suuri osa kasveista on ystäviltä, tutuilta ja työkavereilta saatuja. Moni kasvi on peräisin Mellilästä. Pihalla on myös ulkosauna, grillipatio, piparkakkutalo, kasvimaa, hedelmäpuutarha ja terassi.

– Raskaan työviikon jälkeen silmä lepää iloisen tuntuisella pihalla. Täällä saa nauttia auringonlaskusta, koirien temmellyksestä ja lastenlasten ilosta, kun he saavat mennä ympäri pihaa ja puuhailla kaikenlaista. Aikuisetkin viihtyvät täällä ulkosalla. Päivän kruunaa se, kun illalla saa lämmittää saunan, Haakana kertoo.

Karoliina Markula

Lue lisää 3.8.2017 lehdestä