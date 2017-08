Merit voitti Derbyn karsinnan

|

RAVIURHEILU Oripääläisen Ylitalo Oy Kauppapuutarhan omistama tamma Merit voitti keskiviikkona Helsingin raviradalla Vermossa Suuren Suomalaisen Derbyn karsintalähdön. Ylitalo Oy Kauppapuutarha on myös hevosen kasvattaja yhdessä huittislaisen Esa Lähdekorven kanssa.

Meritiä ohjasti Vermossa sen valmentaja, turkulainen Harri Koivunen. Derby-karsinnan ensimmäinen palkinto oli 9 000 euroa, ja Meritin voittoaika 2 600 metrin matkalla oli 14,8a. Derby on 4-vuotiaiden lämminveriravureiden merkittävin ravikilpailu Suomessa, ja Merit selvitti näin tiensä 2.9. Vermossa ajettavaan finaaliin, jossa ensimmäinen palkinto on 150 000 euroa.

Merit on juossut kilpailu-urallaan tähän mennessä 30 starttia, joista se on voittanut yhdeksän, ollut seitsemän kertaa toinen ja neljä kertaa kolmas. Hevosen voittosumma on 35 682 euroa, ja ennätys on 12,8a.

Tiina Naula