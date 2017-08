Varas vei polttoöljyä

|

LOIMAA Kankaankulmantiellä sijaitsevalta turvetuotantoalueelta on anastettu 1 000 litraa polttoöljyä 1.–6.8. Polttoainesäiliö on ollut lukittu, mutta poliisin mukaan tekijä on oveluudellaan saanut säiliöstä polttoöljyä. Anastetun omaisuuden arvo on noin 900 euroa.

Poliisi pyytää mahdollisia silminnäkijöitä ilmoittamaan tietonsa Loimaan poliisille numeroon 0295 444933 tai sähköpostilla osoitteeseen loimaa.poliisiasema.lounais-suomi@poliisi.fi.