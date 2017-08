Viikon kuvat: Kynttilämeri, aurinkovoimalla toimiva lukio ja yö taivasalla

|

Viikko sitten järkyttäneet Turun puukotukset näkyvät Viikon kuvissa. Ihmisten osanotto, murhe ja kunnioitus välittyvät valtavan kynttilä- ja kukkameren muodossa.

Poliisi on ollut näkyvästi esillä viikon aikana siellä, missä ihmiset liikkuvat. Kyseessä on poliisin mukaan korotettu valmiustila, näkyvä valvonta ja turvallisuuden vaalinta.

Viikon kuvissa välittyy myös turvallinen arki. Vierailemme ikäihmisten kanssa lukion penkillä, säilömme kurkkua ja näemme muun muassa hamsterin haukotuksen.

Lyhtymeri uhrien muistoksi. Turun kauppatorilla kukka- ja lyhtymeri on kasvanut päivä päivältä uhrien muistoksi ja kunnioitukseksi. Tämä kuva on keskiviikolta, jolloin reunoille oli tuotu auringonkukkia. Lyhdyt ja kukat kunnioittavat viikko sitten tapahtuneen puukotuksen uhreja. Kuva: Ari-Matti Ruuska, Turun Sanomat.

Aurinkovoimala ruokkii jo lukiota. Salon lukio on yksi Suomen ekologisimmista lukioista, sillä viereinen Salon aurinkovoimala tuottaa sille tarvittavan sähkön. Voimala on kytketty päälle elokuun alussa. Kuva: Minna Määttänen, Salon Seudun Sanomat.

Nukketeatteri kohtaa nykyoopperan. Ohjaaja Anna Ivanova-Brashinskaya seurasi intensiivisesti Jenni Rutasen ohjaaman nuken esiin taikomaa sielunmaisemaa. Nukketeatteritaiteilijat harjoittelevat Turussa oopperaa, josta on tulossa visuaalisesti poikkeuksellisen kiinnostava. Teoksesta tulee Pohjoismaiden ensimmäinen pitkä nukketeatteriooppera. Kuva: Mikael Rydenfelt, Turun Sanomat.

Häämatka puumajoituksessa. Ranskalais-suomalainen pariskunta Laura ja Bastien Berthe saivat häälahjaksi yön taivasalla, puiden väliin viritetyssä teltassa Sauvon Karunassa. Pari nauttii hiljaisuudesta, jota kotikaupungissa Pariisissa ei ole tarjolla. Kuva: Minna Määttänen, Salon Seudun Sanomat.

Zaki tuli takaisin. Turvapaikanhakijoita harvoin palautetaan takaisin Suomeen, jos heidät on jo kerran palautettu kotimaahansa. Zaki oli saanut kielteisen turvapaikkapäätöksen, mutta hänellä oli työpaikka odottamassa ja työlupa haussa. Lupa saapui kuitenkin muutamia tunteja sen jälkeen, kun Zaki oli jo lennätetty pois Suomesta. Bussilastillinen loimaalaisia oli tiistai-iltana vastaanottamassa lentoa Kabulista, jonka mukana Zaki saapui takaisin. Kuva: Kati Uusitalo, Loimaan Lehti.

Hamsterin haukotus! Laitilan-Pyhärannan 4H-yhdistyksen järjestämä hamsterinäyttely toi paikalle viime lauantaina yli 150 pientä vipeltäjää. Pöytätila oli loppua kesken, ja hamsterit elivätkin välillä kerrostaloelämää kuljetuslaatikoissaan. Kuva: Iidaliisa Pardalin, Laitilan Sanomat.

Puupaatit ja sade. – Puupaatithan vaativat tietyn määrän kosteutta pysyäkseen kunnossa. Että kyllä tämä oli ihan tilattu juttu, jaksoi Asmo Hällfors veistellä lauantaina aamupäivällä, kun rankkasade ropisi Uudenkaupungin Puupaatei Pakkahuoneel -tapahtuman yllä. Piknik-henkinen puuveneiden kokoontuminen veti rankkasateesta huolimatta paikalle useita kymmeniä paatteja. Kuva: Päivi Sappinen, Uudenkaupungin Sanomat.

Ikäihmiset kävivät lukiolaisten vieraina. Saara Kuusisto istahti monen muun ikäihmisen tavoin torstaina Laitilan lukion pulpettiin. Hän tuli tutustusmaan lapsenlapsensa Santeri Siirosen opinahjoon. Parituntinen vierailu alkoi Suomi-aiheisella tietokilpailulla. Kuva: Solina Saarikoski, Laitilan Sanomat.

Siinähän on sinä ja minä! Sisarukset Eira Hiltunen ja Esko Lehtinen löysivät Perttelin kirjaston Suomi 100 -valokuvanäyttelystä kuvan, jossa oli tutut kasvot. Kuvassa ovat he itse: Eira Hiltunen vaunuissa ja Esko Lehtinen hänen vieressään. Vain isosisko Else Halme on jo joukosta poissa. Risto Kinnarin kokoama valokuvanäyttely esittelee Edvin Seiston ottamia kuvia 1920- ja 30-luvuilta. Kuva: Marko Mattila, Salon Seudun Sanomat.

Säilykkeiden aika. Loppukesällä vihannekset, marjat ja muut puutarhan antimet pitää säilöä talven pitkien päivien iloksi. Kurkkusalaatin voi tehdä raastetuista, viipaloiduista tai suikaloiduista kurkuista. Kuva: Jaana Pakarinen, Kunnallislehti.

Työhuone kuin satukirjasta. Kapean ja metsäisen tien päässä näkyy harmaalla laudalla päällystetty talo, kuin suoraan satukirjasta. Siellä asuva Keanne van de Kreeke on kuvittanut useita lastenkirjoja, joita on julkaistu Suomessa ja Belgiassa. Kuvitusten lisäksi hän tekee lavaste- ja tilatöitä. Taiteilijan työhuoneeseen Somerolla käydään sisään tämän verannan kautta. Kuva: Erika Rahkonen, Somero-lehti.

Rauniojoogaa Kuusistossa. Kuusiston linnanraunioilla Kaarinassa vietetään lauantaina Suomen luonnon päivän kunniaksi Valon ja hiljaisuuden iltaa. Yleisötapahtumassa voi lähteä metsämeditaatiokävelylle tai kokeilla rauniojoogaa. Iina-Maria Piilinen ja Nina Luostarinen toivovat, että linnanraunioilla vietettävä tapahtuma tarjoaisi kävijöille kokonaisvaltaisen elämyksen. Kuva: Heinimaija Hirvonen, Kaarina-Lehti.

”Paljon on halattukin”. Vanhemmat konstaapelit Anssi Paananen ja Hanna Laaksonen partioivat keskiviikkona Turussa kävelykadulla. Perjantain puukotukset ovat saaneet kaupungilla kulkijat lähestymään poliiseja. – Ihmiset tulevat paljon juttelemaan, ja paljon on halattukin. Perjantain tapahtuma herkistää, Anssi Paananen kertoo. Konstaapelit kiertävät kävelykadun lisäksi kauppakeskuksen käytävillä. Näkyvä partiointi on osa poliisin korotettua valmiustilaa. Tavalliseen päiväjärjestykseen Lounais-Suomen poliisissa palataan pikkuhiljaa. Kuva: Ari-Matti Ruuska, Turun Sanomat.

Kuvia eri puolilta maakuntaa