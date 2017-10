Hurrikaanille kolmas voitto putkeen

|

LENTOPALLO Hurrikaani–Vantaa Ducks 3–1 (17–25, 25–21, 25–14, 25–15).

Vantaa Ducksin hyvä ensimmäinen erä ei riittänyt, kun toisesta erästä alkaen Hurrikaani laittoi ison vaihteen silmään. Jos ensimmäinen erä meni kotijoukkueelta hiukan ihmetellessä, pääsi se toisessa erässä kiinni ottelurytmiin ja lähti viemään ottelua mielin määrin.

Hurrikaanin päävalmentaja Lauri Rantanen laittoi ensimmäiseen erään kentälle normaalista kokoonpanosta poiketen Tapio Toiviaisen, Matti Toivolan ja Karri Kutinlahden. Kun tällä seitsikolla peli ei lähtenyt käyntiin, vaihtoi Rantanen jo avauserän lopulla Thomas Douglas-Powellin, Dimitri Shestakin ja Maksim Buculjevicin kentälle.

Toisesta erästä alkaen Hurrikaani hallitsi peliä hyvällä syötöllä ja vahvalla torjunta-puolustuspelaamisella. Nyt joukkue nappasi 12 torjuntapistettä ja pystyi Jesse Mäntylän johdolla puolustamaan Ducks-hyökkäyksiä jatkopallotilanteeksi.

– Meillä oli tänään harvinaisen huono startti otteluun. Tehtiin lukematon määrä verkkovirheitä, eikä oltu tarpeeksi huolellisia, Rantanen kommentoi.

Vaikka päävalmentaja antoi avauserän johdosta joukkueelle sapiskaa, osasi mies kehua kuitenkin joukkueen pelin tason nostoa toisesta erästä alkaen.

– Saimme syötöllä kaverin vastaanottoa hiukan rikki ja pääsimme paremmin Ducksin hyökkäyksiin kiinni. Meillä on edelleen pikku juttuja, joita pitää jatkossa parantaa.

Hurrikaanille voitto sarjajumbosta ei ole mikään suuri uutinen. Se, että joukkue tekee tasaisesti pisteitä, on paljon tärkeämpi asia. Keskiviikkona neljä pelaajaa pääsi vähintään kymmeneen pisteeseen. Hakkuri Antti Ropponen kirjasi 17 pistettä. Ropponen hyökkäsi 56 prosentin tehoilla, joka on hakkurille erinomainen lukema. Nyt passari Buculjevic pelasi kauden parhaan pelinsä tähän mennessä. Serbialainen ja Ropponen alkavat olemaan samalla aaltopituudella, ja se näkyy välittömästi tilastoissa. Ducksia vastaan Buculjevic tarjoili useaan kertaan niin Ropposelle kuin yleispelaaja Douglas-Powellille herkkupaikkoja yhtä torjujaa vastaan. Buculjevicin tähtihetki osui kolmannen erän tilanteeseen, jossa Hurrikaani johti 14–13. Tästä alkoi passarin syöttösirkus, jota kesti peräti yhdeksän syötön verran.

– Pelaajat sanoivat, että vaikka syöttö on puhdas leijasyöttö, se tulee yllättävän kovaa ja tarkasti, vierasjoukkueen valmentaja Ismo Tuominen myönsi. Osittain tämä syöttövuoro katkaisi viimeistään vantaalaisten selkärangan.

Kolmas perättäinen voitto nosti Hurrikaanin sarjassa toiseksi. Sarjasijoitus ei kuitenkaan kerro koko totuutta, sillä kolmantena oleva Lentopalloseura Etta on kahden pisteen päässä kolme ottelua vähemmän pelanneena. Nyt Hurrikaani pääsee keskittymään harjoitteluun, sillä seuraava ottelu on vasta puolentoista viikon päästä Pielaveden Sampon tullessa Loimaalle.

Valtteri Arra