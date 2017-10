Sokerimassa hurmasi pikkuleipurit

|

LOIMAA/METSÄMAA Metsämaan maa- ja kotitalousnaisten kaksituntinen fantasiakakkukurssi loppui ihan liian aikaisin. Aada, 11, ja Amanda Rantala, 9, olivat ehtineet tehdä vasta ruusuja, perhosen, kummituksen ja lepakon.

Halloween-kakkuun tarvittaisiin vielä ainakin hämähäkki.

– Lähdetään tästä suoraan kauppaan, Amanda päätti.

Äiti Eija Kaario arveli, ettei kotona taida ollakaan muita kakkukoristeiden tekemiseen tarvittavia välineitä kuin kaulin. He tulivat kurssille oppimaan tekniikoita ja saamaan ideoita koristeluun.

KURSSIN pitänyt metsämaalainen Minna Jokela on harrastanut fantasiakakkuja kuusi vuotta. Hän on taiteillut muun muassa spinnerikakun, jokkisauton, mahakakun babyshowereille ja nuottikakun musadiggarille.

Kakkukoristelussa vain mielikuvitus on rajana, jollei hermot mene sitä ennen.

Kiti Salonen

