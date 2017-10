Sukka päivässä Suomelle

|

LOIMAA/TUULENSUU Suomi täyttää sata vuotta vain kerran. Raili Rajala, 77, päätti osallistua ainutlaatuisen juhlavuoden viettoon kutomalla sadat villasukat.

– Sata on jo ylitettykin, kutoja kertoo.

Joulukuun vaihteessa alkanut urakka on edennyt suunnilleen sukan päivätahtia. Tytär Irma Lehtinen on kantanut kaupasta kaksin käsin tarjouslankoja ja seurannut vierestä, kuinka äitiin on iskenyt kutomishimo.

Lehtinen käy siskonsa kanssa katsomassa Rajalaa päivittäin Tuulensuun palvelukeskuksessa.

– Kun me lähdemme, äiti sanoo, että pitää mennä kiiruusti kutomaan, vaikka ei kiire pitäisi olla. Äiti on jäänyt koukkuun tai pikemminkin puikkoihin, Lehtinen hymyilee.

Kutimet viuhuvat pyhinä ja joskus yölläkin.

RAJALA kertoo palvelukeskuksen asukkaiden ihmetelleen, ettei ”tollasesa asennosa kukkaan kuro”, mutta niin vain hän on tehnyt kaikki sukkaparit sängyllä maaten.

Kun sairaalasängyn pääpuoli on nostettu korkeammalle, asento on mukava selälle, eivätkä puikot tipu lattialle. Sängyssä ovat seuraavat langat odottamassa siltä varalta, että edellinen sukkapari tulee valmiiksi.

Kiti Salonen

Lue lisää 2.11.2017 lehdestä