Kaasu pohjaan ja kohti pimeyttä

|

AUTOURHEILU Drag racen SM-sarja huipentui näyttävästi yökilpailuun Alastaron moottoriradalla. Moottorit jylisivät ja lieskat löivät, kun autot ja moottoripyörät kiihdyttivät yön pimeyteen.

Yökisat ovat Suomessa harvinaista huvia, sillä edellisestä kilpailusta on aikaa ainakin 15 vuotta.

– Päätimme nyt kokeilla yökisojen järjestämistä, koska siitä on tullut toiveita. Tämä on show’ta ja rock’n’rollia, FHRA:n toimitusjohtaja Leo Laurell totesi.

Musiikin ja juhlahumun täyteinen kilpailu oli yleisön mieleen. Yökisa veti katsomoon joitakin tuhansia katsojia, mikä on enemmän kuin normaaleissa kilpailuissa.

Lue lisää 8.9.2016 lehdestä