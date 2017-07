Juhannus on kolea – ja kahdeksan muuta tärkeää juhannustietoa

|

Sää on juhannuksena vuodenaikaan nähden viileää, mutta melko poutaista, kertoo Ilmatieteenlaitos.

Ilmatieteen laitoksen ennusteen mukaan juhannusaattona pilvisyys on runsasta ja etelä- ja keskiosassa maata tulee paikoin sadekuuroja. Suurin mahdollisuus auringonpaisteelle on länsirannikon tuntumassa.

Sää on melko koleaa, sillä päivälämpötila jää runsaan pilvisyyden vuoksi laajalti alle 15 asteen. Juhannusaattoiltana sää muuttuu vähitellen selkeämmäksi lännestä alkaen ja juhannusyönä lämpötila laskee suurimmassa osassa maata 5 asteen tienoille.

Katso tarkka sääennuste juhannuspaikkakunnallesi tästä.

Juhannuspäivänä voi esiintyä heikkoja sadekuuroja, mutta enimmäkseen on poutaa. Päivän ylin lämpötila on maan etelä- ja keskiosassa todennäköisesti 15–19 astetta.

Sunnuntaiksi sadealue leviää laajemmin maan etelä- ja keskiosiin. Samalla maan etelä- ja länsiosaan virtaa vähän lämpimämpää ilmaa.

Linnanmäellä sijaitsevan merimaailma Sea Lifen ennustajatursas Otto ennakoi, että juhannuksena paistaa aurinko. Tursas valikoi epäröimättä aurinkoa ja pilvipoutaa osoittavat merkit lonkeroihinsa perinteisessä juhannussääennustuksessa.



1. Ehkäisyvälineet käyvät kaupaksi juhannuksen alla

Ehkäisyvälineiden myynti kasvaa kesä- ja heinäkuussa selvästi, kertoo K-ruokakaupat. Vuonna 2016 juhannusaaton aattona ostettiin enemmän ehkäisyvälineitä kuin minään muuna yksittäisenä päivänä koko vuoden aikana.

Ehkäisyvälineiden myynti jatkuu vahvana myös heinäkuussa, jolloin niiden menekki on noin 25 prosenttia korkeampaa kuin tavanomaisina kuukausina.

Kondomeja ostetaan eniten Pohjanmailla, Uudellamaalla ja Keski-Suomessa. Varsinais-Suomi sijoittui tässä vertailussa seitsemänneksi. Tieto on kerätty K-Plussa-asiakastietojen perusteella.

2. Kauppaan pääsee juhannuksena

Kauppojen aukioloaikojen vapautumisen myötä kaupat saavat itse valita aukioloaikansa sekä juhannusaattona 23.6. että juhannuspäivänä 24.6.

Osa Varsinais-Suomen ruokakaupoista on auki koko juhannuksen, osa laittaa ovet kiinni ainakin juhannuspäivänä.

Esimerkiksi Loimaalla Citymarket on juhannuspäivänä kiinni, samoin Prisma.

3. Liikennekamerat valvovat juhannusliikennettä

Juhannuksen menoliikennettä on torstaina valvomassa noin 90 nopeusvalvontakameraa eri puolilla Suomea. Helsingin poliisi on julkistanut listan 30 varmasta paikasta, joissa ylinopeuksien kohdalla kamera räpsähtää.

Varsinais-Suomessa kamera räpsähtää ylinopeudesta varmasti seuraavissa paikoissa:

– Parainen, maantie 180, Kirkkosalmi länsi

– Lieto, valtatie 10, Nuolemo länsi

– Loimaa, valtatie 9, Ristimäenkulma etelä

– Mynämäki, maantie 192, Lauttanpää etelä

– Mynämäki, valtatie 8, Mynämotelli pohjoinen

Juhannuksen menoliikenteen arvioidaan olevan vilkkaimmillaan torstaina kello 11–20.

4. Juhannuksena liputetaan läpi yön

Juhannusaattona liputus alkaa kello 18 ja päättyy juhannuspäivänä kello 21.

5. Juhannuskokko on polttajansa vastuulla

Pelastuslaitos ja hätäkeskus eivät ota vastaan ilmoituksia juhannustulien polttamisesta, eivätkä myönnä erikseen lupaa avotulen sytyttämiseen. Kokon polttaja on vastuussa mahdollisesti aiheutuvista vahingoista.

Pelastuslaitos kehottaa polttamaan kokkoa palamattomassa paikassa, kuten hiekalla, kalliolla tai veteen rakennetulla lautalla. Kokon polttajan on pidettävä huolta siitä, ettei lähettyvillä ole metsää, rakennuksia tai syttyvää maastoa.

Taajama-alueella avotulen teko on yleensä kokonaan kielletty. Haja-asutusalueella juhannuskokkoa voi polttaa omalla maalla tai maanomistajan luvalla silloin, kun metsäpalovaroitus ei ole voimassa, paikka on soveltuva kokon polttoon ja kun kokon poltto ei häiritse naapureita.

Juhannustuli vaatii aina tarkkaa valvontaa sytyttämisestä sammuttamiseen asti, muistuttaa Varsinais-Suomen pelastuslaitos.

6. Valtaosa hukkuneista on maistissa

Juhannus näyttäytyy piikkinä hukkumistilastoissa, kertoo Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliitto (SUH). Toistaiseksi juhannuksena on joka vuosi hukkunut vähintään yksi ihminen, yleensä huomattavasti enemmän. Valtaosa hukkuneista on alkoholin vaikutuksen alaisena.

– Meidän viestimme on, että humala ja vesillä liikkuminen tai uiminen eivät sovi yhteen. Alkoholi heikentää arviointi- ja toimintakykyä ja vaikuttaa myös uimataitoon. Humalaisten kannattaakin nauttia yöttömästä yöstä rannalla, vetoaa SUH:n toiminnanjohtaja Kristiina Heinonen.

Viime juhannuksena hukkui yhdeksän ihmistä, mikä on koko 2000-luvun keskiarvoa enemmän. Kylmänä juhannuksena vuonna 2014 hukkuneita oli sen sijaan vain yksi.

7. Tilastot: joka toinen juhannus on aurinkoinen

Viime vuonna juhannusta vietettiin kesäisen lämpimässä säässä. Juhannusaaton lämpötilat olivat pääasiassa 20 ja 25 asteen välillä. Juhannuspäivänä helleraja rikottiin monin paikoin maan etelä- ja keskiosassa. Lämpimintä oli Mäntsälässä, missä päivän ylin lämpötila oli 27,4 astetta.

Edellisen kerran juhannusta on vietetty keskimääräistä koleammassa säässä vuonna 2015. Päivän ylin lämpötila jäi silloin juhannusaattona monin paikoin 15 asteen tuntumaan.

8. Juhannuksen paluuliikenne on vilkkaimmillaan sunnuntaina

Juhannuksen paluuliikenne on vilkkaimmillaan sunnuntaina kello 11–22 välillä. Liikennettä on runsaasti koko päivän varsinkin valtateillä 4 ja 5 Helsinkiin päin.

Poliisitarkastaja Timo Ajaste Poliisihallituksesta muistuttaa, että poliisi valvoo juhannusliikenteessä erityisesti ajonopeuksia, ohituksia ja ajoetäisyyksiä.

– Juhannusaattona ja -päivänä teemme lisäksi tehostettua rattijuopumusvalvontaa juhlapaikkojen ja ravintoloiden läheisyydessä.