Ensilunta tuprutti harvinaisen paljon – katso lukijoiden kuvat Loimaalta ja lähiseudulta

Viime yön lumituisku toi paikoitellen jopa 20 sentin lumipeitteen Etelä-Suomeen. Ilmatieteenlaitoksen mukaan lunta on tullut Vaasa-Tampere-Helsinki-linjan länsipuolella monin paikoin yli 10 senttimetriä.

Meteorologi Paavo Korpelan mukaan näin runsas ensilumen määrä on harvinaista.

Edellisen kerran Varsinais-Suomessa tuli vastaava kunnon lumimyräkkä lokakuussa vuonna 2012. Silloin kuun 27. päivä lumen syvyydeksi mitattiin 20 senttimetriä.

Vuonna 1980 oli poikkeuksellisen talvista lokakuussa. Lumen syvyys oli silloin kuun lopussa jopa yli 40 senttimetriä.

Lumen syvyys torstaiaamuna

Kemiönsaari 10 cm

Lohja ja Vihti 17 cm

Kiikalan lentokenttä 9 cm

Somero 8 cm

Turku ja Kaarina 4 cm

Kankaanpää 15 cm

Lukijamme kuvasivat lumipyryä ja lumikertymää eri puolilla Varsinais-Suomea. Kiitos kaikille kuvista!

Talvi yllätti puutarhan, naurahtaa Risto Sinervo kuvansa saatetiedoksi. Kuva on otettu Loimaalla 26.10.17 klo 8.30.

Kuva on otettu torstaiaamuna 26.10. klo 8.35, Alastaron yläasteen portailta. Kuvassa näkyy Alastaro-halli ja koulun pihaa. Kuva: Annareeta Vuorinen.

Turun Puolalanmäelle satoi ensilumi keskiviikkona 25.10.2017. Otin tämän kuvan parvekkeeltani klo 20.45, kertoo kuvaaja Esa Mela. Lumi valaisi maiseman ja vaimensi liikenteen metelin. Maisema oli kuin joulukortista.

Paimio Tapiola tänään torstaina. Kuva: Rauno Vainio.

Rautatien alikulkutyömaa näytti Kyrössä hetken aikaan lähes miellyttävältä ensilumen valkaistua maiseman. Kuva on otettu torstaiaamuna kello 7. Kuva: Sirpa Virtanen, Auranmaan Viikkolehti.

Someron Pitkäjärvellä oli lunta maassa ke 25.10 klo 20.44 tämän verran. Kuva: Päivi.

Kuva Ypäjältä, Kartanonkylästä 26.10. klo 6:30 aamutallilta tullessa. Nuoskalunta n. 6 cm. Kuva: Heikki Heiskanen.

Loimaan keskusta 26.10.17 klo 8.50. Kuva: Kyllikki Kurppa.

Kuva on otettu 26.10.2017 klo 5.46 Rasaporintiellä Virttaalla. Kuva: Annikki Tömisevä.

Turku 26.10.2017 klo 8.45. Kuva: Leena S.

Poliisin tietoon on tullut eilisen illan ja tämän aamun aikana Varsinais-Suomessa jo kaikkiaan 46 kolaria, kertoo Turun Sanomat. Tiettävästi kukaan ei ole loukkaantunut vakavasti.

Liikenteessä on torstaina syytä varautua erittäin huonoon keliin.

Kuvassa on vuosisadan huijaus, jossa huijattuna on pihamme juhannusruusu. Alkuviikosta oli tosi hieno ilma ja ainakin auringossa jopa yli 10 astetta lämmintä, joten ruusu tuli huijatuksi alkaen kukkia. Nyt torstaina klo 23 on sitten ensilumi satanut Liedon Vanhalinnaan ja ruusu kurkkii kevättä lumen alta. Kuva: Antti Valtola.

Paimiossa lunta oli aamulla tämän verran autotallin edessä, yli viisi senttiä.

Salo, Hähkänä 26.10 klo 6.30. Kuva: Annika Kåla.

Kuva otettu katulampun valossa Salossa Kotialhonkadulla 26.10.17 klo 7:50. Kuva: Margit Laukkanen.

Halikko Märynummella näytti tältä klo 20 25.10.2017. Kuva: Satu Mäkinen.

Aamulla klo 6 Loimaan Rantatiellä talven ihmemaa. Kuva: Raija Niittymäki.

