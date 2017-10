|

Lunta on odotettavissa Loimaalle ja Lounais-Suomeen mahdollisesti jo keskiviikkoiltana. Myös torstaiaamuna Etelä-Suomeen on luvassa lunta ja räntäsadetta. Liikenteessä on syytä varautua talviseen ajokeliin.

Lunta kertyy muutamasta sentistä yli kymmeneen senttiin, kertoo Ilmatieteenlaitos. Lumi- ja räntäsade hidastaa tieliikennettä torstaiaamuna.

Ilmatieteen laitoksen ennusteen mukaan Suomeen saapuu keskiviikkoiltana lännestä sadealue, joka liikkuu hitaasti itään. Sade tulee pääosin lumena ja räntänä ja sateiden yhteydessä esiintyy voimakasta tuulta. Lounaissaaristossa sade tulee vetenä, samoin etelärannikolla sade voi tulla osin vetenä. Torstaiaamuna lumisadealue on jo levinnyt suureen osaa eteläistä Suomea. Torstaipäivän kuluessa lumisateet hiljalleen heikkenevät, mutta saattavat yltää myös maan itäosaan.

TS-Yhtymän lehdet keräävät syksyn ensimmäisiä lumikuvia. Haluamme tietää, missä päin lunta sataa ja kuinka paljon. Jäikö joku seutu ilman lunta? Missä tulee räntää ja missä lunta?

Lähetä meille lumikuva osoitteeseen lukijalta@loimaanlehti.fi ja kerro tarkalleen, missä ja milloin kuva on otettu. Liitä mukaasi myös yhteystiedot, jos kaipaamme tarkempia tietoja. Kerro myös, saako nimesi julkaista kuvan yhteydessä.

Julkaisemme lumikuvia yhtymän lehtien verkkosivuilla ja näytämme, missä lunta on satanut. Kuvat julkaistaan vain tämän jutun yhteydessä, emmekä arkistoi kuvia. Emme maksa kuvista palkkiota.

Viime vuonna ensimmäiset lumet tulivat maahan marraskuun alussa.

Keskiviikon sadealueen edellä on kylmää ja kuivaa ilmamassaa, mikä muuttaa sateen olomuodon Suomen puolella nopeasti lumeksi, ennustaa Forecan meteorologi Markus Mäntykangas.

– On selvää, että tämä skenaario tuo sisämaahan useita senttejä lunta, mutta lounais- ja etelärannikolla lumikertymän suuruus on vielä epävarma. Voi nimittäin olla, että lämpimältä mereltä puhaltava tuuli pitää rannikkokaistaleen reilusti plussan puolella, jolloin valtaosa lumesta sulaa maahan pudotessaan, kirjoittaa Mäntykangas päivän ennusteessa.

Osa säämalleista pitää ilman ja maanpinnan lämpötilan plussan puolella osin myös sisämaassa. Se tarkoittaa pienempää maahan jäävän lumen osuutta.

– Ennustettu lumikertymä ei välttämättä vastaa siis todellisuutta: ennustetusta yli 15 sentin lumikertymästä maahan jää todennäköisesti pienempi osuus, rannikoilla huomattavasti pienempi, mikäli meren lämmittävä vaikutus otetaan huomioon, jatkaa Mäntykangas.

Keskiviikkoillasta perjantaihin on maan etelä- ja keskiosassa syytä varautua paikoin jopa erittäin huonoon ajokeliin. Kesärenkailla ole menemistä liikenteeseen, kerrotaan Forecalta. Mahdollinen lumipeite jää kuitenkin lyhytkestoiseksi, sillä jo lauantain aikana lämpötila kohoaa reilusti plussan puolelle ja odotettavissa on vesisateita.

Ensilumi

Ensilumi sataa maan eteläosassa keskimäärin loka-marraskuun vaihteessa.

Keskiosassa maata ensilumi tulee lokakuussa.

Pysyvä lumipeite tulee noin kuukautta myöhemmin.

Rannikkoseudut ovat pisimpään lumettomina.

Lähde: Ilmatieteenlaitos.