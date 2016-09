Kaupungin väkiluvun laskun ennustetaan maltillistuvan

|

LOIMAAN kaupungin asukasluku on vähentynyt yhteensä 2 262 henkilöllä vuosina 1980–2015, keskimäärin noin 60 henkilön vuosivauhtia. Asukkaita on nyt noin 16 500.

Väkiluvun laskun ennustetaan jatkuvan maltillisempana vuosina 2015–2030, jolloin vähennystä olisi 763 henkilöllä.

Vuosina 2000–2015 Loimaalle muutettiin ylivoimaisesti eniten Turusta (1 723 henkilöä eli 17,9 prosenttia tulomuuttajista) ja toisaalta Loimaalta lähdettiin ylivoimaisesti eniten Turkuun (2 067 eli 20,1 prosenttia lähtömuuttajista).

Vuosina 2011–2015 Loimaa sai eniten muuttovoittoa lähikunnistaan, kuten Oripäästä, Pöytyältä ja Ypäjältä, mutta myös Raisiosta ja Liedosta. Vastavuoroisesti Loimaa kärsii muuttotappiota suuremmille kaupungeille, joissa on koulutustarjontaa, kuten Tampereelle ja Turulle.

Luvut selviävät tutkija Timo Aron tekemästä muutto-liikeanalyysista.