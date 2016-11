Hevosopisto aloittaa yt-neuvottelut

|

YPÄJÄN Hevosopisto Oy käynnistää koko henkilöstöä koskevat yt-neuvottelut. Ne saattavat johtaa enintään 18 henkilön irtisanomiseen, osa-aikaistamiseen tai tehtävänkuvien muutoksiin.

Taustalla on, että ammatillisen koulutuksen rahoitus on leikkaantumassa valtion tasolla 215 miljoonaa euroa. Koska tulot laskevat, Hevosopiston pitää vähentää menojaan yli miljoonaa euroa vuosina 2017–2018.

Alkavien yt-neuvottelujen tavoitteena on löytää ratkaisuja, joilla turvataan Hevosopiston toiminnan laatu, tuloksellisuus ja kilpailukyky myös tulevaisuudessa.

Viime syksynä Hevosopistossa saatiin päätökseen edelliset yt-neuvottelut, joiden seurauksena päätettiin vähentää 10 henkilötyövuotta vuosina 2015–2016. Vähennys koko henkilöstöstä oli tällöin noin 10 prosenttia.