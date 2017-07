ILOINEN PIHA 3: Hyötykasvit pihamaan ytimessä

|

ORIPÄÄN Laomäentiellä sijaitsee Sirkka ja Sirpa Saarennon omakotitalopiha, jolla on runsaasti hyötykasveja. Pihalla kasvaa muun muassa persiljaa, sipulia, tilliä, vadelmaa, mansikkaa, pensasmustikkaa, mustaherukkapensaita ja omenapuita.

Pihalle on rakennettu oleskelupaikkoja niin ihmisille kuin eläimillekin: talon yhteydessä on kaksi terassia, joiden liäsi pihan keskellä on ulkopatio sekä linnuille ja perhosille tarkoitettu patio.

Karoliina Markula

