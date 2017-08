ILOINEN PIHA 8: Kierrätyksen ja kokeilun kautta muokkautui viihtyisä piha

|

LOIMAA/JUVA Ritva ja Veikko Enalan piha on tasainen, aurinkoinen ja tuulinen. Pitkä ja kapeahko piha jakautuu kolmeen osaan: etupihaan, puistoon ja hyötypuutarhaan. Kaikilla pihoilla on Ritva Enalan istuttamia kasveja sekä Veikko Enalan nikkaroimia käytännöntarvikkeita ja koriste-esineitä. Pihan perällä sijaitsee saunarakennus. Lisäksi hyötypuutarhassa on itse rakennettu ja suunniteltu kasvihuone sekä vesipiste. Etupihan pienessä koristelammessa elää ruutanoita.

Enalat muuttivat paikalle nelisenkymmentä vuotta sitten. Aiemmin paikalla toimi autokorjaamo, jonka jäljiltä piha oli savista velliä. Vuosien saatossa pariskunta rakensi puutarhaa ja istutti sinne kasveja. Korjaamoajoista muistuttaa yhä etupihan asfaltti ja auton vanteet uusiokäytössä kasvitukina.

Enalat seuraavat kasvien muutosta kaikkina vuodenaikoina, kuinka samettiruusut alkavat kukkia ja marjat kypsyvät. He kertovat, että hopeapaju on kasvanut vuosien aikana pienestä tapista suureksi puuksi.

– Pihalla touhuamisessa inspiraatio on tärkeä. Kokeilemme rohkeasti erilaisia kasveja, uusin tulokas pihalla on tyrni. Kesällä riittää puuhasteltavaa. Nautimme ulkoilmasta ja saamme liikuntaa, Enalat sanovat.

Emilia Voltti

