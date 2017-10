Viikon kuvat: Kurkkumurskaa sirkoille ja kalantia elokuvayleisölle

|

Oletko jo kuullut näyttelijäsuosikki Aku Hirviniemen puhuvan kalantia tai onko se ennemmin laitilaa? Hirviniemi näyttelee Hietasta Aku Louhinimen Tuntematon sotilas -elokuvassa. Hietasen varsinaissuomalainen puheenparsi kuulostaa monen korvaan tutulta, esikuva olikin kalantilainen kersantti. Teatterirooliin valmistautuessa Hirviniemen apuna toimi Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun puhetekniikan lehtori Malla Kuuranne.

– Kävimme Hietasen murretta läpi. Se on hieman hankalaa, koska romaanin eri painoksissa murteet ovat erilaisia. Olen sieltä valinnut versioita, jotka soljuvat suussa parhaiten, Hirviniemi kertoi Laitilan Sanomille.

Loimaalla Lauri Uusitalo ruokkii sirkkoja kurkkumurskalla ja rehulla. Uusitalo otti sirkkoja ajatuksenaan kasvattaa niitä kavereidensa hämähäkeille ja käärmeille. Myöhemmin sirkkoja voisi myös myydä eteenpäin. Kotisirkkoja kasvatetaan noin viisi viikkoa, minkä jälkeen ne siirretään pakasteeseen. Siellä sirkat vaipuvat horrokseen ja kuolevat.

Viikon kuvissa myös jättimoottori, toimistokoira, kunnon donkkikuva ja sokean käsityöyritys.

Aku Hirviniemi puhuu kalantia. Suosikkinäyttelijälle Hietasen rooli Tuntemattomassa sotilaassa oli jo entuudestaan tuttu. – Olen kymmenen vuotta sitten esittänyt Ryhmäteatterissa Suomenlinnassa saman roolin. Teatteriajoilta oli jo vähän mielessä, miten sitä Hietasen kieltä, sellaista Turun tai Laitilan kieltä, puhutaan, Hirviniemi selitti Laitilan Sanomille. Kuva: Iidaliisa Pardalin, Laitilan Sanomat.

Toimistohaukku. Aurajoen rannassa lähellä Teatterisiltaa on Viestintäliiga Oy:n toimisto. Se on seitsemänvuotiaan shetlanninlammaskoira Sepon työpaikka joka toinen viikko. – Seppo on ottanut ison ja hyvän roolin, ja myös täällä käyvät asiakkaat kyselevät perään, jos hän ei sillä viikolla ole paikalla, kertoo Viestintäliigan perustajaosakas ja sisältöjohtaja sekä Sepon isäntä Petteri Poukka. Kuva: Jane Iltanen, Turun Sanomat.

Kotisirkat. Loimaalainen Lauri Uusitalo ei vielä täysin luota suomalaisten ennakkoluulottomuuteen. Hän on aloittanut sirkkojen kasvattamisen harrastuspohjalta, mutta voisi myöhemmin myös myydä niitä. Alkuvaiheessa kopissa sirittää parituhatta kotisirkkaa. Kuva: Kiti Salonen, Loimaan Lehti.

Jäähalli pimeni elektronisen urheilun taistelukentäksi. Pelitapahtuma Grail Questissa ratkottiin lauantaina Suomen mestaruus strategiapeli DOTA 2:ssa. Finaaliin osallistui myös Helsingin IFK:n joukkue. Pelitapahtuma keräsi lauantaina Turkuun satoja kilpapelaajia. Kuva: Jari Laurikko, Turun Sanomat.

Aina laskuissa sekaisin. Tuukka Alhonen kuvailee itseään humoristisesti vanhan romun kerääjäksi. Seinällä roikkuvien keräilypuukkojen määrää hän ei ole koskaan laskenut, sillä hän kertoo menevänsä aina laskuissa sekaisin. Kaarina-asiantuntija, kotiseutuhistorian tietäjä saa marraskuussa Sotaveteraaniliiton kultaisen ansioristin pitkään jatkuneesta, merkittävästä työstä. Alhonen on toiminut esimerkiksi Varsinais-Suomen sotaveteraanipiirin puheenjohtajana. Kuva: Kaisu Hautamäki, Kaarina-Lehti.

Tästä puuttuu vain hirvi. Kun Auran metsästysseura lähtee hirvimetsälle perinteet ja moderni teknologia sulautuvat saumattomasti toisiinsa. Hirvimiesten käyttämissä laadukkaimmissa kiikaritähtäimissä on mainio optiikka ja myös zoomausmahdollisuus. Koirilla on gps-pannat ja metsästäjät seuraavat radiopuhelimen korvakuulokkeella radioliikennettä. Gps-paikannus kännykässä puolestaan selventää käynnissä olevan jahdin tilannetta. Mutta varsinkin silloin, kun saalista ei näy eikä kuulu, on eniten hyötyä huumorintajusta. Kuva: Tuomas Honkasalo, Auranmaan Viikkolehti.

Maaliintuloleimaus. Frederic Tranchand ankkuroi Paimion Rastin kolmanneksi viime viikonlopuna Halikko-viestissä Märynumella. Makuulla kaikkensa antanut Hiidenkiertäjien Oskari Liukkonen, jonka joukkue tuli kisan kakkoseksi. Voiton otti MS Parma. Halikko-viesti on 15-osuuksinen seuraviesti, jossa joukkueen nuorimmat ovat 14-sarjalaisia ja vanhimmat voivat olla yli 60-vuotiaita. Kuva: Kirsi-Maarit Venetpalo, Salon Seudun Sanomat.

Jättimoottori. Turussa Wärtsilän tehtaalla rakennettu jättimoottori tuotiin takaisin Turkuun museoitavaksi. Telakkarannalle Wärtsilän nostureiden kupeeseen sijoittuvan moottorin nosto-operaatio laivalta maihin kesti keskiviikkona useamman tunnin. Yli 230 tonnia painava moottori valmistui vuonna 1996. Kuva: Timo Jakonen, Turun Sanomat.

Siellä on ja pysyy. Uudenkaupungin Korihaiden Juan Pattillo jäi komean donkin jälkeen hetkeksi roikkumaan korille. Sean O’Brien ja KTP:n Jermont Horton seuraavat vierestä. Korihait voitti KTP:n 97-90. Perjantaina Korihait kohtaa Kauhajoen. Kuva: Mika Reinholm, Uudenkaupungin Sanomat.

Hirviörockista salonkikelpoiseen poppiin. Sampsa Astala (oik.) ja Qma-yhtye koostuu Lordin entisistä jäsenistä. Niko Hurme ja Leena Peisa ovat jättäneet hirviörockin taakseen ja soittavat nyt salonkikelpoista poppia. – 20 vuotta tuli tehtyä hard rockia. Ehkä tuli kyllästyminen, vaihtelu virkistää. Ja tätä kun ammatikseen tekee, se tyyli ei juuri nyt ole hirvittävän myyvää, Astala kertoo Somero-lehden haastattelussa. Kuva: Armas Töykkälä, Somero-lehti.

Vaihtokiire. Salon seudun rengasliikkeissä elettiin tällä viikolla taas vuoden kiireisintä aikaa, kun autoilijat vaihdattivat urakalla menopeleihinsä talvirenkaita. Kaikki haluavat renkaiden vaihdon yhtä aikaa lumisateiden ja liukkauden uhatessa, tietää perniöläisen HJ-Renkaiden Heikki Nummi. Kuva: Kirsi-Maarit Venetpalo, Salon Seudun Sanomat.

Säiliö tyhjä ja uutta satsia kehiin. Olosuhteet lannanlevitykselle kohentuivat hetkellisesti Loimaan seudulla viime viikon poutaisella sääjaksolla ja pakkasöiden ansiosta. Viljelijöillä ja urakoitsijoilla on vaikeuksia saada lanta levitettyä sallitun ajan puitteissa eli lokakuun loppuun mennessä. Tilakohtaisesti voi anoa jatkoaikaa. Kuva: Lari Kiviranta, Loimaan Lehti.

Väriläiskä. Futsalkenttien väriläiskä Arber Istrefi on jo Futsal-Liigan alkukierroksilla ehtinyt näkyä niin tehotilaston kärjessä kuin pelikieltojen vuoksi katsomon puolellakin. Istrefi on pelikiellossa, kun Someron Voima pelaa seuraavaksi sunnuntaina kotonaan. Kuva: Kari Eerikäinen, Somero-lehti.

Linnunpönttöjä ja leikkulautoja. Rasmus Taskinen (vas.) ja Lauri Saarinen työn touhussa Kalannin koulussa. Koulussa oli avoimet ovet viime lauantaina. Käsityöluokassa seitsemäsluokkalaiset askartelivat kukin oman työnsä parissa. – Kolmasluokkalaiset tekevät linnunpönttöä, neljäsluokkalaiset lintulautaa, viitosluokkalaiset leikkuulautaa, kertoi lehtori Mauri Tomunen Uudenkaupungin Sanomille. Kuva: Jussi Arola, Uudenkaupungin Sanomat.

Lähes sokea yrittäjä. Paimiolainen Janna Puustjärvi sairastui lapsena ykköstyypin diabetekseen. Sen seurauksena hänen toinen silmänsä on nykyisin sokea, toisella hän kykenee aistimaan vain kirkkaita valoja. Näkövammastaan huolimatta Puustjärvi työskenteli liki kolmen vuosikymmenen ajan it-asiantuntijana Nokiassa. Näkövammaisten keskusliiton kuntoutuskartoituksessa hän tutustui kädentaitoihin ja muun muassa korien tekemiseen. Puustjärvi perusti juuri oman käsityöalan yrityksen, jossa hän tekee nyt koreja, viskoja ja selänraaputtimia. Yrittäjäksi ryhtyminen ei olisi ollut mahdollista, jollei Paimion kaupunki olisi myöntänyt Puustjärvelle henkilökohtaista avustajaa. Kuva: Kylli Salo, Kunnallislehti.

Keho on soittajan työväline. Musiikkilääketieteen päivässä soittoergonomiaan perehdyttiin tällä viikolla myös esimerkkien voimin. Vehka Liimatainen ja Heidi Anita Vastamäki demonstroivat, miten kokonaisvaltaista soittoergonomian tutkiminen on. Moni ahkera musiikinharrastaja uppoutuu soittamisen harjoitteluun. Paljon soittavalla pitäisi olla soittoa tukeva liikuntaharrastus. Tärkeää on myös, että soittoasento on ergonominen. Kuva: Jori Liimatainen, Turun Sanomat.

Viikon kuvissa uutisviikon koko kirjo