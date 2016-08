|

LOIMAA/METSÄMAA Metsämaalle avattiin huhtikuussa frisbeegolfrata, jonka ensimmäiset kilpailut on koettu tänä kesänä. Metsämaa DiscGolfPark sijaitsee Kalliohovin läheisyydessä pururadan varressa. 9-väyläisen radan on suunnitellut Juho Rantalaiho.

Kesän ensimmäiset kilpailut olivat kutsukilpailut, eivät siis viralliset frisbeegolfkisat.

– Metsämaan frisbeegolfrata on puolirata, joten täällä ei kauhean isoja kilpailuja voida pitää. Rata on suunnattu enimmäkseen paikallisille harrastelijoille, radasta vastaava Karri Kankare kertoo.

PAIKALLINEN kilpailija Johannes Kotiniemi, 12, on juuri aloittanut seitsemännen luokan. Hän tuli kilpailuun isänsä kanssa.

– Olen harrastanut lajia viitisen vuotta ja käynyt parilla eri radalla. Tavoitteenani on voittaa tänään.

Kotiniemi harrastaa frisbeegolfia yhdessä isänsä kanssa. Muitakin syitä harrastamiselle on.

– Frisbeegolf on hauskaa ja siinä saa liikuntaa!

Riina Rastas

Lue lisää 27.8.2016 lehdestä