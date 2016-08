Poliisipäivystys avoinna kahtena päivänä viikossa

|

LOIMAAN poliisiaseman poliisin palvelupäivystys on maanantaista 29.8. alkaen avoinna kahtena päivänä viikossa. Päivystys on avoinna maanantaisin ja torstaisin kello 8–16. Lupapalvelut ovat avoinna normaalisti maanantaista perjantaihin kello 9–16.

Palvelupäivystyksen supistetuilla aukioloilla pystytään vapauttamaan henkilökuntaa tutkintatehtäviin. Lisäksi poliisin internetsivuilla oleva mahdollisuus rikosilmoituksen tekemiseen sähköisesti vähentää palvelupäivystyksen aukiolotarvetta.

Loimaan poliisin palvelupisteen ollessa suljettuna on mahdollista kääntyä muiden poliisiasemien puoleen.