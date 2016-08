Voimapunnerruksen kärkinimet kisaavat

|

PUNKALAIDUN Voimapunnerruksen maamme parhaat naiset, miehet sekä seniori- ja juniori-ikäiset kilpailevat Suomen mestaruuksista lauantaina 27.8. klo 12 alkaen Punkalaitumen liikuntahallilla.

Edellisissä Punkalaitumen voimapunnerruskisoissa kisojen puuhamies Sauli Nikkanen lupasi syödä hattunsa, ellei SE-tulosta syntyisi ja syntyihän se. Nyt hän uskaltaa luvata ennätyksiä ”roppakaupalla”, sillä ovathan kisoissa mukana Suomen kärkinostajat. Ensin kilpaillaan maksimivoimapunnerruksessa ja sitten toistovoimapunnerruksessa SM- ja avoimet kilpailut, joiden jälkeen nostetaan toistovoimapunnerruksessa omalla painolla.

Punkalaitumen kisoissa tehdään historiaa, sillä naisten sarjoissa nostetaan ensi kertaa toistovoimapunnerrus myös omalla painolla. Lajissa esimerkiksi 60 kg painava nostaa 60 kg painavat raudat mahdollisimman monta kertaa peräkkäin.

Sauli Nikkanen kertoo, että kisoihin oli jo kolme viikkoa etukäteen ilmoittautunut ainakin kolme maailmanmestaria, joista yksi on ”Punkalaitumen oma poika” Huittisissa nykyisin asuva Timo Hokkanen. Timolla on 120 kilon sarjan suomenennätys 220 kg, jota hän pyrkii mestaruuden voittamisen ohella parantamaan.

– Näihin Punkalaitumen Jyryn järjestämiin mestaruuskilpailuihin osanottajia vetävät erityisesti mahtavat palkinnot, joiden arvo on pitkälti yli 4 000 euroa, Nikkanen kertoo.

Kisakatsomoon on vapaa pääsy.