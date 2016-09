Harri Jussila LoKoKon toiminnanjohtajaksi

|

KORIPALLO Harri Jussila aloittaa Loimaan Korikonkarit ry:n toiminnanjohtajana 5.9. alkaen. Hänen toimenkuvaansa kuuluvat seuratoiminnan ja -organisaation kehittäminen sekä operatiivinen johtaminen. Jussilan toimenkuvaan kuuluvat myös hallinnolliset tehtävät sekä juniorivalmennuksen koordinointi.

Työurallaan Jussila on toiminut vastuullisissa myynnin ja markkinoinnin tehtävissä muun muassa Teivon raviradan toiminnanjohtajana ja Suomen Paikallismediat Oy:n toimitusjohtajana. Hän toimii Koripalloliiton luottamustehtävissä Läntisen alueen aluehallituksessa, nuorten kilpailuryhmän puheenjohtajana sekä sarjavastaavana. Jussila on tehnyt seuratyötä Kangasalan Urheilijat KU-68:ssa seuran puheenjohtajana, koripallojaoston puheenjohtajana sekä juniorivalmentajana.

Loimaan Korikonkarit on vuonna 1964 perustettu loimaalainen koripalloseura. Sillä on sarjatoiminnassa mukana joukkueet kaikissa tyttöjen ja poikien ikäluokissa mikroikäisistä A-ikäisiin. Seuran miesten joukkueet pelaavat II- ja III-divisioonassa, naiset III-divisioonassa. LoKoKolla on lisäksi sarjojen ulkopuolella koriskoulu-, taaperokoris-, naperokoris- supermikro- ja aikuisten kuntokorisryhmiä.

LoKoKo haki ja sai sarjapaikan alueelliseen miesten II-divisioonaan tulevalle kaudelle. Näin ollen Bisonsin taru jatkuu kaudella 2016–17 muutamaa sarjaporrasta totuttua alempana. LoKoKo Bisons -nimellä pelaava joukkue tavoittelee nousua takaisin Korisliigaan suhteellisen nopealla aikataululla.