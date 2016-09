Persoonallista tyyliä tummin sävyin ja pääkallotapetein

|

LOIMAAN SEUTU Moni suosii sisustuksessa edelleen vaaleita kalusteita ja hillittyjä sävyjä. Kirsi Uusitalon koti on toista maata: seinissä on rockhenkistä pääkallotapettia, ja sisustuksen yleisilme on tummansävyinen.

–Sisustus on minun makuuni, eikä sen ole tarkoitus miellyttää muiden silmää, Uusitalo sanoo.

Loimaan Lehden Rakentaminen ja asuminen -teemassa tutkaillaan tuoreimpia sisustustrendejä ja kerrotaan monesta Saviseudulla toimivasta alan ammattilaisesta.

