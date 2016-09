Ypäjänkylän alakansakoulu tulee kuntoon vanhaa kunnioittaen

|

YPÄJÄ Aleksi Kankaanranta, 21, osti Ypäjänkylän alakansakoulun nettihuutokaupasta 25 000 eurolla.

Hirsirakennus kiinnosti, ja plussaa oli, että se sijaitsi lähellä Jokioista, josta Kankaanranta on kotoisin.

– Ihan tunteella mentiin, sillä en käynyt täällä kertaakaan katsomassa, Kankaanranta kertaa.

Jälkeenpäin Kankaanranta on miettinyt, että onneksi huutokauppa oli auki vain kolme päivää. Muuten asiaa olisi tullut mietittyä liikaa ja ehkä jänistettyäkin.

– Rakennus on paljon arvokkaampikin: hyvin rakennettu mutta huonosti pidetty.

Kankaanranta haluaa remontoida koulun vanhaa kunnioittaen. Siksi hän vastaanottaisi mielellään vanhoja valokuvia, joissa näkyisi, miltä koululla on ennen näyttänyt.

Kiti Salonen

