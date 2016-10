Vesihovi avautuu maanantaina

|

LOIMAAN Uimahalli Vesihovi avaa ovensa jälleen maanantaina.

Uimahalli on ollut suljettuna remontin takia toukokuun alusta alkaen (LL 26.4.).

Hallissa on laatoitettu uusiksi yhteensä noin tuhat neliötä. Remontoitavia kohteita ovat olleet muun muassa sauna- ja pesutilat, monitoimiallas ja käytävät altaiden ympärillä (LL 17.9.).

Vesihovin avaaminen maanantaina koskee hallin sisätiloja, sillä ulkoaltaan remontti on vielä kesken.

Ulkoaltaan käyttöönotolla on oma aikataulunsa.