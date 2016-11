Joka sorttia Savipäivämarkkinoilta

|

LOIMAA/KAUPPATORI – Villa tuntuu ihanalta pakkasella, Lilja Mutkala hymyili villasukkia hypistellessään.

Hän neuloo itsekin mutta mielellään myös katsoo, mitä muut tekevät. Riitta Koiviston myyntipöydällä Mutkalaa kiinnostivat erityisesti säärystimet, joihin oli laitettu hauskasti narutkin.

Pöytyäläinen Koivisto neuloo sukkia, lapasia ja säärystimiä pöytyäläisten lampaiden villoista.

– Lähiruoasta aina puhutaan muttei koskaan lähivillasukista.

SAVIPÄIVÄMARKKINAT alkoivat perjantaina Kauppatorilla verkkaisesti. Forssalainen Mauri Piirainen tietää, että perinteinen tapahtuma kyllä saa loimaalaiset liikkeelle, kunhan päivä kunnolla valkenee.

– Olen käynyt markkinoilla kymmenen vuotta. Täällä on mukavia ihmisiä ja tuttujakin jo, nuohoustarvikkeita myyvä Piirainen totesi.

Jenny Knuutila ja Noora Rantanen ansaitsivat markkinoilla matkarahaa Edinburghiin myymällä luonnonmateriaaleista valmistettuja kransseja ja hauta-asetelmia.

Naiset olivat markkinoilla myymässä myös viime vuonna, jolloin kauppa kävi mukavasti.

– Moni tietysti vain katseleekin, mutta on kiva ajatella, että ihmiset saavat meiltä ideoita, Knuutila pohti.

Rantasella on aivan erityinen suhde Savipäivämarkkinoihin.

– Olen syntynyt markkinapäivänä, joilloin sairaalan lääkäri oli markkinajuoksussa.