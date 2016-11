Pauliina Mansikkamäki Hevosopiston toimitusjohtajaksi

|

YPÄJÄ Hevosopisto Oy:n uudeksi toimitusjohtajaksi on nimitetty rehtori Pauliina Mansikkamäki 1.12.2016 alkaen.

Mansikkamäki aloitti työnsä Ypäjän Hevosopiston rehtorina huhtikuussa 2016. Hän on koulutukseltaan muun muassa tekniikan tohtori, ammatillinen opettaja ja erityisopettaja. Hänen erityisosaamistaan ovat muun muassa tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta. Hänen väitöstutkimuksensa käsitteli teknologiajohtamista ja prosessien kehittämistä.

Ennen Ypäjälle tuloaan Mansikkamäki on työskennellyt noin 20 vuotta johto- ja esimiestehtävissä sekä teollisuudessa että opetushallinnossa. Teollisuudessa hän on työskennellyt muun muassa projekti-/ teknologiapäällikkönä Nokialla sekä johtotehtävissä Perlos Oyj:ssä. Opetuksen johto- ja kehittämistehtäviä hän on hoitanut muun muassa Tampereen teknillisen yliopiston Elektroniikan laitoksen tutkimusjohtajana, ammattikorkeakoulu Metropolian johtamisen yliopettajana ja koulutuspäällikkönä sekä Sastamalan koulutuskuntayhtymässä koulutuspäällikkönä vastaten oppilaitoksen operatiivisesta johtamisesta.

– Hevosopiston hallitus luottaa täysin Mansikkamäen kykyyn varmistaa sekä ammatillisen koulutuksen että muun toiminnan laadukkuutta jatkossakin, vaikka resurssien voidaan ennustaa edelleen vähenevän. Siirtyminen yhden johtajan malliin muuttaa organisaatiota syvemminkin, tehtävänkuvia muokataan tarpeen mukaan. Muutos liittyy osaltaan toisen asteen ammatillisen koulutuksen reformin vaatimaan talouden tasapainottamiseen, hallituksen puheenjohtaja Tapani Peltonen sanoo.