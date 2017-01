Kotiseutu kuvaan – sellaisena kuin se on

|

LOIMAA Mitä täällä tehtiin, koettiin ja nähtiin vuonna 2017? Miten elettiin ja oltiin? Mikä teki meistä sellaisia kuin olemme? Mitä haluamme Suomen juhlavuodesta tuleville sukupolville näyttää?



Loimaa-Seuran ja Loimaan Lehden yhteisessä projektissa tallennetaan Loimaan seudun yksi vuosi valokuviksi. Osa kuvista julkaistaan pitkin vuotta paperilehden sivuilla ja mahdollisimman suuri osa kuvista tallennetaan lehden nettisivuille tulevaan omaan Loimaanseutu2017 -osioon.

Ajatuksena on koota kuvapankki seudun elämästä Suomi100-juhlavuoden kunniaksi.

– Toivottavasti tulevat polvet saavat oikean kuvan tämän ajan elämästä näiden kuvien kautta, Loimaa-Seuran puheenjohtaja Jukka Ristimäki toivoo.

Seuran aktiivi, Sarka-museon amanuenssi Elsa Hietala toteaa, että museoidenkin suositellaan tekevän nykydokumentaatiota.

– Pitää muistaa, että jonakin päivänä tämäkin päivä on historiaa.

Loimaa-Seuran väki toivookin kuviin jotain muuta kuin ”nättejä maisemia ja auringonlaskuja”.

– Enemmän arkea, jokapäiväistä elämää, he summaavat ja toivovat, että kuvia saataisiin myös nuorilta ja lapsilta – jotta mukaan saataisiin erilaisia perspektiivejä, sekä kuvainnollisesti että kirjaimellisesti.

Ja suotavaa olisi, että pankkiin tallentuisi myös muuta kuin muodikkaita ”selfieitä”. Aivan erityisesti toiveena on, että tallennettaisiin ihan tavallisia hetkiä.

– Että saataisiin muitakin kuin kauhean harkittuja kuvia.

Kati Uusitalo

Näin toimit:

Lähetä kuva sähköpostilla osoitteeseen toimitus@loimaanlehti.fi. Myös paperikuvia otamme vastaan: Loimaanseutu2017, Loimaan Lehti, Käsityöläiskatu 10, 32200 Loimaa.

Liitä mukaan lyhyt selostus siitä, mitä ja keitä kuvassa on, ja mitä siinä tehdään. Perustele lyhyesti, miksi lähetit kuvan mukaan. Liitä postiisi mukaan myös omat yhteystietosi.

Osa kuvista julkaistaan lehdessä, joten kuvien tulisi olla vähintään yhden megan (1 MT) kokoisia, jotta niistä saa painolaatuisia. Älä käsittele kuvia.

Kuvat kootaan Loimaan Lehden nettisivuille omaan Loimaanseutu2017 -osioon, uudet kuvat ilmestyvät sivulle aina lauantaisin.

Loimaa-Seura ja Loimaan Lehti varaavat oikeuden jakaa kuvia myös esimerkiksi valtakunnalliseen kuva-arkistoon, joten kuvan lähettäminen on samalla myös suostumus kuvien jatkokäyttöön.

Lue lisää 14.1.2017 lehdestä